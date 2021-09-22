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Kırgızistan: Afganistan'dan tahliye edilen BM kurumları Bişkek'e yerleştirilsin
Kırgızistan: Afganistan'dan tahliye edilen BM kurumları Bişkek'e yerleştirilsin
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Afganistan’daki durum nedeniyle Orta Asya’da güvenlik sorununun ön plana çıktığını belirtti. 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T18:03+0300
2021-09-22T18:03+0300
kırgızistan
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Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu toplantısında video konferans yoluyla konuşan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, “Afganistan'daki son olaylarla ilgili endişemizi kaydetmemek mümkün değil. Afganistan’daki son durum nedeniyle Orta Asya’nın güvenliği yeniden ön plana çıkıyor. Afganistan’da mümkün olan en kısa sürede sosyal ve siyasi istikrar ile hukuk ve düzenin kurulmasını umuyoruz” ifadesini kullandı.Caparov, “Kırgızistan, Afganistan’dan tahliyesi süren BM kurumlarını geçici olarak Bişkek’e yerleştirmeyi öneriyor. Bu bağlamda, BM Genel Sekreterine önerimizi dikkate alması için çağrıda bulunuyorum” dedi.
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kırgızistan, bm, afganistan

Kırgızistan: Afganistan'dan tahliye edilen BM kurumları Bişkek'e yerleştirilsin

18:03 22.09.2021
© AAAfganistan’ın başkenti Kabil’de ABD’nin terk ettiği büyükelçilik binasının duvarına Taliban bayrağı resmedildi.
Afganistan’ın başkenti Kabil’de ABD’nin terk ettiği büyükelçilik binasının duvarına Taliban bayrağı resmedildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
© AA
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Afganistan’daki durum nedeniyle Orta Asya’da güvenlik sorununun ön plana çıktığını belirtti.
Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu toplantısında video konferans yoluyla konuşan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, “Afganistan'daki son olaylarla ilgili endişemizi kaydetmemek mümkün değil. Afganistan’daki son durum nedeniyle Orta Asya’nın güvenliği yeniden ön plana çıkıyor. Afganistan’da mümkün olan en kısa sürede sosyal ve siyasi istikrar ile hukuk ve düzenin kurulmasını umuyoruz” ifadesini kullandı.
Caparov, “Kırgızistan, Afganistan’dan tahliyesi süren BM kurumlarını geçici olarak Bişkek’e yerleştirmeyi öneriyor. Bu bağlamda, BM Genel Sekreterine önerimizi dikkate alması için çağrıda bulunuyorum” dedi.
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