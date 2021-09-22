https://tr.sputniknews.com/20210922/kirim-parlamentosu-baskani-konstantinovdan-turkiyeye-ingiliz-atasozuyle-yanit-1049126863.html

Kırım Parlamentosu Başkanı Konstantinov'dan Türkiye'ye İngiliz atasözüyle yanıt

Kırım Parlamentosu Başkanı Konstantinov'dan Türkiye'ye İngiliz atasözüyle yanıt

Ankara'nın Kırım'daki seçim sonuçlarını tanımamasını eleştiren Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov, Kırımlıların Türkiye'nin vereceği dersler... 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T01:29+0300

2021-09-22T01:29+0300

2021-09-22T01:29+0300

dünya

türkiye

ingiliz

kırım

atasözü

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/101523/66/1015236633_0:178:3007:1869_1920x0_80_0_0_1c46c36fb51421c0b2da00e40933b729.jpg

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Konstantinov, "Türkiye'deki en yakın komşularımızla tam teşekküllü işbirliğine açığız. Ancak kendimizi onlara beğendirmek için ve nasıl davranmamız gerektiğine dair düşüncelerine göre yaşamıyoruz. Türkiye eşit, karşılıklı çıkarlara dayanan işbirliği istiyorsa, Kırım'a memnuniyetle bekleriz. Eğer ders vermeyi planlıyorsa, o olmadan da yaşayabiliriz" dedi.Türkiye'nin seçici hafızası ve çifte standartlarıyla ünlü Batılı partnerlerini örnek almaması gerektiğini belirten Konstantinov, eski bir İngiliz atasözünü hatırlatarak "Camdan evde oturanlar başkalarına taş atmamalı" diye konuştu.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç'in Kırım'da gerçekleştirilen Duma seçimlerinin sonuçlarının Türkiye açısından hukuki bir geçerliliği bulunmadığı yönündeki açıklamasına bir yanıt da Konstantinov'dan geldi.Konstantinov, "Türkiye'de 2016 yılında yaşanan olayları askeri darbe girişimi olarak görüyorlar ancak Ukrayna'da 2014'teki olayları devlet darbesi olarak tanımıyorlar. Eğer siyahla beyazı karıştırmayacaksak, o halde meşru ve demokratik şekilde yapılan Rus seçimlerini değil, anayasal iktidar yasadışı darbe yoluyla devrilmişken Ukrayna rejiminin, onun tüm kurumlarının ve yapılarının meşruiyetini tanımaktan vazgeçilmeli" ifadelerini kullandı.Duma seçimlerinin Kırım sonuçlarının Türkiye açısından geçerli olmadığını söyleyen Bilgiç, "Türkiye, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne olan desteğini sürdürmekte ve Kırım’ın hukuka aykırı ilhakını tanımamaktadır. Bu çerçevede, 17-19 Eylül 2021 tarihlerinde Kırım'da da düzenlenen Rusya Federasyonu Devlet Duması seçimlerinin Kırım itibarıyla sonuçlarının Türkiye açısından hukuki bir geçerliliği bulunmamaktadır" demişti.Kırım, Ukrayna’daki aşırı milliyetçi grupların eylemlerinin yarımadaya sıçraması ardından 2014’te düzenlenen bir referandum ile Rusya’ya bağlandı. Ancak pek çok ülke, Kırım halkının kendi geleceğini belirleme hakkını kullandığı bu referandumun sonuçlarını tanımıyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, ingiliz, kırım, atasözü