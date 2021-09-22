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‘Kırım’daki seçimlerin tanınmaması çifte standart’
‘Kırım’daki seçimlerin tanınmaması çifte standart’
Kırım Seçim Komisyonu Başkanı Mihail Malışev, bazı ülkelerin yarımadadaki Duma seçimlerinin sonuçlarını tanımayacağına yönelik açıklamasının çifte standart... 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T09:47+0300
2021-09-22T09:47+0300
dünya
türkiye
duma
kırım
mihail malışev
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Türkiye de dahil olmak üzere bazı ülkelerin Kırım’daki seçimleri tanımadıkları açıklamasıyla ilgili konuşan Malışev, “Bu seçimlerin ne kadar meşru ve prosedürlere uygun biçimde gerçekleştiriliyor olduğundan bağımsız, önceden hazırlanmış bir program. Kırım’a, hatta artık tüm ülkeye, tüm Rusya’ya karşı uygulanan bir çifte standart. Yapılan açıklamalar bunu çok açık şekilde gösteriyor” dedi.Malışev, bu tür söylemlerin bir önem taşımadığını, Kırımlılar için önemli olanın sonuçların Rusya’da tanınması olduğunu ifade etti.Avrupa Parlamentosu, Türkiye, Fransa, İngiltere, Gürcistan ve Ukrayna’nın aralarında bulunduğu bazı ülkeler yarımadadaki seçimleri tanımadıklarını bildirmişti.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Kırım'da gerçekleştirilen Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma seçimlerinin, Türkiye açısından hukuki bir geçerliliği bulunmadığını belirtmişti.
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türkiye, duma, kırım, mihail malışev

‘Kırım’daki seçimlerin tanınmaması çifte standart’

09:47 22.09.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girKırım- Seçim
Kırım- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
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Kırım Seçim Komisyonu Başkanı Mihail Malışev, bazı ülkelerin yarımadadaki Duma seçimlerinin sonuçlarını tanımayacağına yönelik açıklamasının çifte standart olarak nitelendirdi ve bu tarz söylemlerin Kırımlılar için bir önem taşımadığını ifade etti.
Türkiye de dahil olmak üzere bazı ülkelerin Kırım’daki seçimleri tanımadıkları açıklamasıyla ilgili konuşan Malışev, “Bu seçimlerin ne kadar meşru ve prosedürlere uygun biçimde gerçekleştiriliyor olduğundan bağımsız, önceden hazırlanmış bir program. Kırım’a, hatta artık tüm ülkeye, tüm Rusya’ya karşı uygulanan bir çifte standart. Yapılan açıklamalar bunu çok açık şekilde gösteriyor” dedi.
Malışev, bu tür söylemlerin bir önem taşımadığını, Kırımlılar için önemli olanın sonuçların Rusya’da tanınması olduğunu ifade etti.
Avrupa Parlamentosu, Türkiye, Fransa, İngiltere, Gürcistan ve Ukrayna’nın aralarında bulunduğu bazı ülkeler yarımadadaki seçimleri tanımadıklarını bildirmişti.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Kırım'da gerçekleştirilen Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma seçimlerinin, Türkiye açısından hukuki bir geçerliliği bulunmadığını belirtmişti.
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