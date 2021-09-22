‘Kırım’daki seçimlerin tanınmaması çifte standart’

Türkiye de dahil olmak üzere bazı ülkelerin Kırım’daki seçimleri tanımadıkları açıklamasıyla ilgili konuşan Malışev, “Bu seçimlerin ne kadar meşru ve prosedürlere uygun biçimde gerçekleştiriliyor olduğundan bağımsız, önceden hazırlanmış bir program. Kırım’a, hatta artık tüm ülkeye, tüm Rusya’ya karşı uygulanan bir çifte standart. Yapılan açıklamalar bunu çok açık şekilde gösteriyor” dedi.Malışev, bu tür söylemlerin bir önem taşımadığını, Kırımlılar için önemli olanın sonuçların Rusya’da tanınması olduğunu ifade etti.Avrupa Parlamentosu, Türkiye, Fransa, İngiltere, Gürcistan ve Ukrayna’nın aralarında bulunduğu bazı ülkeler yarımadadaki seçimleri tanımadıklarını bildirmişti.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Kırım'da gerçekleştirilen Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma seçimlerinin, Türkiye açısından hukuki bir geçerliliği bulunmadığını belirtmişti.
Kırım Seçim Komisyonu Başkanı Mihail Malışev, bazı ülkelerin yarımadadaki Duma seçimlerinin sonuçlarını tanımayacağına yönelik açıklamasının çifte standart olarak nitelendirdi ve bu tarz söylemlerin Kırımlılar için bir önem taşımadığını ifade etti.
Türkiye de dahil olmak üzere bazı ülkelerin Kırım’daki seçimleri tanımadıkları açıklamasıyla ilgili konuşan Malışev, “Bu seçimlerin ne kadar meşru ve prosedürlere uygun biçimde gerçekleştiriliyor olduğundan bağımsız, önceden hazırlanmış bir program. Kırım’a, hatta artık tüm ülkeye, tüm Rusya’ya karşı uygulanan bir çifte standart. Yapılan açıklamalar bunu çok açık şekilde gösteriyor” dedi.
Malışev, bu tür söylemlerin bir önem taşımadığını, Kırımlılar için önemli olanın sonuçların Rusya’da tanınması olduğunu ifade etti.
Avrupa Parlamentosu, Türkiye, Fransa, İngiltere, Gürcistan ve Ukrayna’nın aralarında bulunduğu bazı ülkeler yarımadadaki seçimleri tanımadıklarını bildirmişti.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Kırım'da gerçekleştirilen Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma seçimlerinin, Türkiye açısından hukuki bir geçerliliği bulunmadığını belirtmişti.