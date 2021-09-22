https://tr.sputniknews.com/20210922/kremlin-erdoganin-kirim-aciklamasi-nedeniyle-uzuntu-duyduk-1049139584.html
Kremlin: Erdoğan’ın Kırım açıklaması nedeniyle üzüntü duyduk
Kremlin: Erdoğan’ın Kırım açıklaması nedeniyle üzüntü duyduk
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kırım’ın Rusya’ya bağlanmasını tanımayacaklarına ilişkin açıklamasının, kendilerinde üzüntü... 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T13:40+0300
2021-09-22T13:40+0300
2021-09-22T14:01+0300
dünya
rusya
türkiye
ukrayna
recep tayyip erdoğan
bm genel kurulu
birleşmiş milletler (bm)
açıklama
kırım
üzüntü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda, Türkiye'nin ‘Kırım’ın ilhakını’ tanımayacağı ve ‘Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün korunması’ gerektiğine ilişkin açıklaması, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’a soruldu.Peskov soru karşısında, “Tabii kendimizi (bu açıklamanın) muhatabı olarak görüyoruz, bunu bu şekilde algılıyoruz. Bu gibi açıklamaların, Cumhurbaşkanı’nın (Erdoğan) Rusya’ya iş ziyaretinin hazırlıklarının yapıldığı bir dönem olan şu anda dile getirilmesinden tabii ki üzüntü duyuyoruz” dedi.
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rusya, türkiye, ukrayna, recep tayyip erdoğan, bm genel kurulu, birleşmiş milletler (bm), açıklama, kırım, üzüntü
Kremlin: Erdoğan’ın Kırım açıklaması nedeniyle üzüntü duyduk
13:40 22.09.2021 (güncellendi: 14:01 22.09.2021)
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kırım’ın Rusya’ya bağlanmasını tanımayacaklarına ilişkin açıklamasının, kendilerinde üzüntü yarattığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda, Türkiye'nin ‘Kırım’ın ilhakını’ tanımayacağı ve ‘Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün korunması’ gerektiğine ilişkin açıklaması, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’a soruldu.
Peskov soru karşısında, “Tabii kendimizi (bu açıklamanın) muhatabı olarak görüyoruz, bunu bu şekilde algılıyoruz. Bu gibi açıklamaların, Cumhurbaşkanı’nın (Erdoğan) Rusya’ya iş ziyaretinin hazırlıklarının yapıldığı bir dönem olan şu anda dile getirilmesinden tabii ki üzüntü duyuyoruz” dedi.