https://tr.sputniknews.com/20210922/kremlin-erdoganin-kirim-aciklamasi-nedeniyle-uzuntu-duyduk-1049139584.html

Kremlin: Erdoğan’ın Kırım açıklaması nedeniyle üzüntü duyduk

Kremlin: Erdoğan’ın Kırım açıklaması nedeniyle üzüntü duyduk

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kırım’ın Rusya’ya bağlanmasını tanımayacaklarına ilişkin açıklamasının, kendilerinde üzüntü... 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T13:40+0300

2021-09-22T13:40+0300

2021-09-22T14:01+0300

dünya

rusya

türkiye

ukrayna

recep tayyip erdoğan

bm genel kurulu

birleşmiş milletler (bm)

açıklama

kırım

üzüntü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda, Türkiye'nin ‘Kırım’ın ilhakını’ tanımayacağı ve ‘Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün korunması’ gerektiğine ilişkin açıklaması, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’a soruldu.Peskov soru karşısında, “Tabii kendimizi (bu açıklamanın) muhatabı olarak görüyoruz, bunu bu şekilde algılıyoruz. Bu gibi açıklamaların, Cumhurbaşkanı’nın (Erdoğan) Rusya’ya iş ziyaretinin hazırlıklarının yapıldığı bir dönem olan şu anda dile getirilmesinden tabii ki üzüntü duyuyoruz” dedi.

rusya

ukrayna

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rusya, türkiye, ukrayna, recep tayyip erdoğan, bm genel kurulu, birleşmiş milletler (bm), açıklama, kırım, üzüntü