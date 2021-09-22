https://tr.sputniknews.com/20210922/kulaginda-ve-maskesinde-kopya-duzenegiyle-yakalanan-kisinin-6-kez-basarisiz-oldugu-ortaya-cikti-1049152929.html

Kopya düzeneğiyle yakalanan kişinin ehliyet sınavında 6 kez başarısız olduğu ortaya çıktı

Kopya düzeneğiyle yakalanan kişinin ehliyet sınavında 6 kez başarısız olduğu ortaya çıktı

Kırıkkale'de, ehliyet sınavında maskesinin içinde kamera, kulağında 'casus kulaklık' ile kopya çekerken yakalanan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı... 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T19:15+0300

2021-09-22T19:15+0300

2021-09-22T19:29+0300

türkiye

ehliyet

sınav

böcek

kopya

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İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği Motorlu Taşıtlar Sınavı'na giren S.A., sınav görevlisinin hareketlerinden şüphelenmesiyle yakalandı. Görevli, S.A.'dan maskesini çıkarmasını istedi. Maskenin içinde kamera olduğunu gören görevli, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, S.A.'nın üzerinde yaptığı aramada; taşınabilir Wi-Fi cihazı ve alıcı cihazı ele geçirirken, kulağının içine de 'casus kulaklık' yerleştirdiğini tespit etti. S.A. ile ona yardım eden ve olayın ortaya çıkmasıyla aracıyla kentten ayrılan H.K., Kırşehir'de yakalanarak, gözaltına alındı.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre H.K.'nin aracında yapılan aramada da içinde SIM kart olan alıcı, kulak içi kulaklık pili, 4 SIM kart muhafazası, cımbız, flash bellek ve cep telefonu ele geçirildi.H.K.'nin, sınava giren S.A.'nın maskesindeki kamera ile soruları görebildiği ve cevapları kulaklıkla bildirdiği tespit edildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.S.A.'nın, daha önce 6 kez ehliyet sınava girdiği ve başarısız olduğu ortaya çıktı. Ehliyetsiz araç kullanmak'an da 15 bin TL'ye yakın olmak üzere defalarca trafik cezası uygulandığı öğrenilen S.A.'nın, kopya çekmek için H.K.'ye 9 bin TL ödediği belirtildi.

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ehliyet, sınav, böcek, kopya