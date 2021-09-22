https://tr.sputniknews.com/20210922/libya-basbakani-dibeybeden-guvenoyu-tepkisi-bize-engel-cikaranlar-sadece-savas-yikim-istiyor-1049127111.html

Libya Başbakanı Dibeybe'den 'güvenoyu' tepkisi: Bize engel çıkaranlar sadece savaş, yıkım istiyor

Libya Başbakanı Dibeybe'den 'güvenoyu' tepkisi: Bize engel çıkaranlar sadece savaş, yıkım istiyor

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Temsilciler Meclisi'nin 'hükümetten güvenoyunu çekme' kararına tepki gösterdi. 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T01:40+0300

2021-09-22T01:40+0300

2021-09-22T01:40+0300

dünya

libya

protesto

güvenoyu

libya temsilciler meclisi

abdulhamid dibeybe

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/08/1044680726_0:93:1800:1106_1920x0_80_0_0_19b5f7c3f0633468120f520f9f59275e.jpg

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Temsilciler Meclisi'nin 'hükümetten güvenoyunu çekme' kararına dair açıklama yaptı.Kararı protesto etmek için başkent Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda gösteri düzenleyen kalabalığı ziyaret eden Dibeybe, buradaki göstericilere hitap etti.Meclis'in tartışmalı bir oylama sonucu aldığı kararı eleştiren Dibeybe, "Meşruiyet sizindir ve karar verecek olan sizsiniz, engel çıkaranlar değil. Bize engel çıkaranlar, bu ülke için sadece kötülük, savaş ve yıkım istiyor" diye konuştu.Libya Başbakanı, Temsilciler Meclisi'nden çıkan kararın tüm üyeleri temsil etmediğini söyleyerek, şunları kaydetti: "Temsilciler Meclisi'nin tüm üyelerini kötülemek mümkün değil çünkü aralarında onurlu olanlar var. Ulusal bir duruş sergiledikleri için onları tebrik ediyorum. Bugün Tobruk'tan ayrılarak Trablus'a geliyorlar."

https://tr.sputniknews.com/20210921/libya-parlamentosu-hukumetten-guvenoyunu-geri-cekti-1049110278.html

libya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

libya, protesto, güvenoyu, libya temsilciler meclisi, abdulhamid dibeybe