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Muslera: Bu sıkıntıları daha önce aştık, çok fazla dertlenmenin bir anlamı yok
Muslera: Bu sıkıntıları daha önce aştık, çok fazla dertlenmenin bir anlamı yok
Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera önceki yıllarda da sorunlar yaşadıklarını ancak bunları aşacaklarını dile getirdi. Muslera, "Lazio maçında da bu takım... 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T22:42+0300
2021-09-22T22:42+0300
yaşam
galatasaray
fernando muslera
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Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Fernando Muslera maç sonu verdiği demeçte Kayserispor'un galibiyeti hak ettiğini belirterek, "Kayserispor'u tebrik etmek istiyorum, galibiyeti sonuna kadar hak ettiler. Hafta boyunca tüm detayları aslında çok iyi çalışıyoruz. Şu anda bir bahaneye gerek yok. Ligi çok erken açtık, yeni katılan arkadaşlarımız var. Herkesin birbirini tanıması gerekiyor." dedi.Bireysel performansların yükselmesi gerektiğini dile getiren Muslera, "Tabii ki bunlar bahane değil ama daha önce de lig başlarında bu tür şeyler yaşadık. Daha fazla çalışmamız gerekiyor. Bu sıkıntıları daha önce aştık. Birbirimize bunları anlattık. Herkesin kendi performansına bakıp daha çok çalışması, performansını daha ileri taşıması gerekiyor. Bu maçı artık bir kenara bırakmak gerekiyor. Üç günde bir maça çıkacağız, önümüze bakmalıyız. Lazio maçında da bu takım oynadı. Arkadaşlarımızla bunları konuştuk, çok fazla dertlenmenin bir anlamı yok. Bunu unutup önümüze bakmalıyız." diye konuştu.
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galatasaray, fernando muslera

Muslera: Bu sıkıntıları daha önce aştık, çok fazla dertlenmenin bir anlamı yok

22:42 22.09.2021
© AAFernando Muslera
Fernando Muslera - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
© AA
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Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera önceki yıllarda da sorunlar yaşadıklarını ancak bunları aşacaklarını dile getirdi. Muslera, "Lazio maçında da bu takım oynadı. Arkadaşlarımızla bunları konuştuk, çok fazla dertlenmenin bir anlamı yok. Bunu unutup önümüze bakmalıyız." diye konuştu.
Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Fernando Muslera maç sonu verdiği demeçte Kayserispor'un galibiyeti hak ettiğini belirterek, "Kayserispor'u tebrik etmek istiyorum, galibiyeti sonuna kadar hak ettiler. Hafta boyunca tüm detayları aslında çok iyi çalışıyoruz. Şu anda bir bahaneye gerek yok. Ligi çok erken açtık, yeni katılan arkadaşlarımız var. Herkesin birbirini tanıması gerekiyor." dedi.
Bireysel performansların yükselmesi gerektiğini dile getiren Muslera, "Tabii ki bunlar bahane değil ama daha önce de lig başlarında bu tür şeyler yaşadık. Daha fazla çalışmamız gerekiyor. Bu sıkıntıları daha önce aştık. Birbirimize bunları anlattık. Herkesin kendi performansına bakıp daha çok çalışması, performansını daha ileri taşıması gerekiyor. Bu maçı artık bir kenara bırakmak gerekiyor. Üç günde bir maça çıkacağız, önümüze bakmalıyız. Lazio maçında da bu takım oynadı. Arkadaşlarımızla bunları konuştuk, çok fazla dertlenmenin bir anlamı yok. Bunu unutup önümüze bakmalıyız." diye konuştu.
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