https://tr.sputniknews.com/20210922/muslera-bu-sikintilari-daha-once-astik-cok-fazla-dertlenmenin-bir-anlami-yok-1049159595.html

Muslera: Bu sıkıntıları daha önce aştık, çok fazla dertlenmenin bir anlamı yok

Muslera: Bu sıkıntıları daha önce aştık, çok fazla dertlenmenin bir anlamı yok

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera önceki yıllarda da sorunlar yaşadıklarını ancak bunları aşacaklarını dile getirdi. Muslera, "Lazio maçında da bu takım... 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T22:42+0300

2021-09-22T22:42+0300

2021-09-22T22:42+0300

yaşam

galatasaray

fernando muslera

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Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Fernando Muslera maç sonu verdiği demeçte Kayserispor'un galibiyeti hak ettiğini belirterek, "Kayserispor'u tebrik etmek istiyorum, galibiyeti sonuna kadar hak ettiler. Hafta boyunca tüm detayları aslında çok iyi çalışıyoruz. Şu anda bir bahaneye gerek yok. Ligi çok erken açtık, yeni katılan arkadaşlarımız var. Herkesin birbirini tanıması gerekiyor." dedi.Bireysel performansların yükselmesi gerektiğini dile getiren Muslera, "Tabii ki bunlar bahane değil ama daha önce de lig başlarında bu tür şeyler yaşadık. Daha fazla çalışmamız gerekiyor. Bu sıkıntıları daha önce aştık. Birbirimize bunları anlattık. Herkesin kendi performansına bakıp daha çok çalışması, performansını daha ileri taşıması gerekiyor. Bu maçı artık bir kenara bırakmak gerekiyor. Üç günde bir maça çıkacağız, önümüze bakmalıyız. Lazio maçında da bu takım oynadı. Arkadaşlarımızla bunları konuştuk, çok fazla dertlenmenin bir anlamı yok. Bunu unutup önümüze bakmalıyız." diye konuştu.

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galatasaray, fernando muslera