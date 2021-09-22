https://tr.sputniknews.com/20210922/nasa-roscosmos-baskani-rogozin-ile-yapacagim-gorusmenin-zamanlamasi-kovid-19-pandemisine-bagli-1049129043.html
NASA Başkanı: Roscosmos Başkanı ile yapacağım görüşmenin zamanlaması Kovid-19 pandemisine bağlı
NASA Başkanı: Roscosmos Başkanı ile yapacağım görüşmenin zamanlaması Kovid-19 pandemisine bağlı
NASA Başkanı Bill Nelson, Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin ile Moskova'da yapacağı görüşmenin zamanlamasının Kovid-19 salgının seyrine bağlı olduğunu... 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T05:14+0300
2021-09-22T05:14+0300
2021-09-22T05:15+0300
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moskova
dmitriy rogozin
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roscosmos
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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Başkanı Bill Nelson, Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin ile Moskova'da gerçekleştireceği muhtemel görüşmeye dair açıklamada bulundu.Nelson, düzenlediği basın toplantısında, ziyaretin zamanlamasına ilişkin soruya "Kovid-19'a bağlı olarak, mümkün olan en kısa zamanda" yanıtını verdi.Nelson, planlamanın Delta varyantı ve diğer potansiyel Kovid-19 mutasyonları nedeniyle vakalarda yaşanması olası artışa bağlı olduğunu, ancak mümkün olan en erken zamanda Moskova'yı ziyaret etmek istediğini belirtti."Rusya ile işbirliğimizin devam etmesinden ötürü çok heyecanlıyım" diyen NASA Başkanı, "Bu (işbirliği) ülkelerin, uzayda barışçıl işbirliği içinde nasıl bir araya gelebileceğine yönelik bir model oluşturdu ve bence, bu modeli sürdürmemiz önem taşıyor" ifadelerini kullandı.Rogozin, mayıs ayının sonlarında, Nelson'u, göreve geldikten kısa bir süre sonra Rusya'ya davet etmişti. Başlangıçta görüşmenin Dubai'de gerçekleştirilmesi tavsiyesi verilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210825/nasa-direktoru-rusya-ile-uuideki-isbirligimizin-2030dan-sonra-da-surmesini-umuyorum-1048315066.html
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moskova, dmitriy rogozin, nasa, roscosmos, bill nelson, görüşme
NASA Başkanı: Roscosmos Başkanı ile yapacağım görüşmenin zamanlaması Kovid-19 pandemisine bağlı
05:14 22.09.2021 (güncellendi: 05:15 22.09.2021)
NASA Başkanı Bill Nelson, Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin ile Moskova'da yapacağı görüşmenin zamanlamasının Kovid-19 salgının seyrine bağlı olduğunu belirtti.
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Başkanı Bill Nelson, Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin ile Moskova'da gerçekleştireceği muhtemel görüşmeye dair açıklamada bulundu.
Nelson, düzenlediği basın toplantısında, ziyaretin zamanlamasına ilişkin soruya "Kovid-19'a bağlı olarak, mümkün olan en kısa zamanda" yanıtını verdi.
Nelson, planlamanın Delta varyantı ve diğer potansiyel Kovid-19 mutasyonları nedeniyle vakalarda yaşanması olası artışa bağlı olduğunu, ancak mümkün olan en erken zamanda Moskova'yı ziyaret etmek istediğini belirtti.
"Rusya ile işbirliğimizin devam etmesinden ötürü çok heyecanlıyım" diyen NASA Başkanı, "Bu (işbirliği) ülkelerin, uzayda barışçıl işbirliği içinde nasıl bir araya gelebileceğine yönelik bir model oluşturdu ve bence, bu modeli sürdürmemiz önem taşıyor" ifadelerini kullandı.
Rogozin, mayıs ayının sonlarında, Nelson'u, göreve geldikten kısa bir süre sonra Rusya'ya davet etmişti. Başlangıçta görüşmenin Dubai'de gerçekleştirilmesi tavsiyesi verilmişti.