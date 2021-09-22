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Netflix, Britney Spears belgeselinden ilk fragmanı yayınladı
Netflix, Britney Spears belgeselinden ilk fragmanı yayınladı
Netflix, 28 Eylül'de yayınlacak Britney Spears belgeselinin ilk kısa fragmanını yayınladı. 'Britney Vs. Spears' isimli belgeselde, şarkıcının 13 yıllık vasilik... 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T12:50+0300
2021-09-22T12:50+0300
netflix
britney spears
belgesel
vasilik
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Netflix tarafından yayınlanan 18 saniyelik fragmanda, Spears'ın 2009 yılında avukatına vasilik davasıyla ilgili bıraktığı sesli mesajlar yer alıyor. Spears mesajda, "Selam. Ben Britney Spears. Sizi daha önce de aradım. Vasiliği ortadan kaldırma sürecinde emin olmak istediğim için tekrar arıyorum" dediği duyuluyor. Erin Lee Carr tarafından yönetilen 'Britney Vs. Spears' isimli belgeselin tamamı 28 Eylül'de yayınlanacak. Ayrıca, belgeselin daha geniş ayrıntılara yer verilmesi beklenen fragmanının da yayımlanması bekleniyor. Şarkıcının 13 yıllık vasilik hikayesini konu alan belgeselde Spears'ın hayatındaki önemli figürlere yer verecek.2008'de babasına vasilik verilmişti2008 yılında Britney Spears zihinsel sağlığından endişe duyularak hastaneye yatırılmış, malvarlığını, kariyerini ve kararlarını kontrol etmek üzere babasına vasilik verilmişti.Babasının vasiliğinin iptal için mahkemeye giden Spears, babasını çocuk sahibi olmasını engellemekle ve istemediği halde onu psikiyatrik bir ilaç olan lityum almaya zorlamakla suçlamıştı.Spears'in talebi 30 Haziran'da reddedilmiş ancak 14 Temmuz'da Britney Spears'e kendi avukatını tutma hakkı verilince şarkıcı babasının vasiliğine karşı yeniden mahkemeye başvurmuştu.Öte yandan, Britney Spears'ın bu konudaki hukuk mücadelesini anlatan "Framing Britney Spears" belgeselinin ardından konu ABD kamuoyunda geniş yankı uyandırmış ve düzenlenen "Free Britney" (Britney'e özgürlük) kampanyasına hayranlarının yanı sıra ünlüler de destek vermişti. ​​​​​​
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netflix, britney spears, belgesel, vasilik

Netflix, Britney Spears belgeselinden ilk fragmanı yayınladı

12:50 22.09.2021
© REUTERS / Eduardo MunozBritney Spears, 2016 MTV Video Müzik Ödülleri töreninde
Britney Spears, 2016 MTV Video Müzik Ödülleri töreninde - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
© REUTERS / Eduardo Munoz
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Netflix, 28 Eylül'de yayınlacak Britney Spears belgeselinin ilk kısa fragmanını yayınladı. 'Britney Vs. Spears' isimli belgeselde, şarkıcının 13 yıllık vasilik hikayesi anlatılıyor.
Netflix tarafından yayınlanan 18 saniyelik fragmanda, Spears'ın 2009 yılında avukatına vasilik davasıyla ilgili bıraktığı sesli mesajlar yer alıyor.
Spears mesajda, "Selam. Ben Britney Spears. Sizi daha önce de aradım. Vasiliği ortadan kaldırma sürecinde emin olmak istediğim için tekrar arıyorum" dediği duyuluyor.
Erin Lee Carr tarafından yönetilen 'Britney Vs. Spears' isimli belgeselin tamamı 28 Eylül'de yayınlanacak.
Ayrıca, belgeselin daha geniş ayrıntılara yer verilmesi beklenen fragmanının da yayımlanması bekleniyor.
Şarkıcının 13 yıllık vasilik hikayesini konu alan belgeselde Spears'ın hayatındaki önemli figürlere yer verecek.

2008'de babasına vasilik verilmişti

2008 yılında Britney Spears zihinsel sağlığından endişe duyularak hastaneye yatırılmış, malvarlığını, kariyerini ve kararlarını kontrol etmek üzere babasına vasilik verilmişti.
Babasının vasiliğinin iptal için mahkemeye giden Spears, babasını çocuk sahibi olmasını engellemekle ve istemediği halde onu psikiyatrik bir ilaç olan lityum almaya zorlamakla suçlamıştı.
Spears'in talebi 30 Haziran'da reddedilmiş ancak 14 Temmuz'da Britney Spears'e kendi avukatını tutma hakkı verilince şarkıcı babasının vasiliğine karşı yeniden mahkemeye başvurmuştu.
Öte yandan, Britney Spears'ın bu konudaki hukuk mücadelesini anlatan "Framing Britney Spears" belgeselinin ardından konu ABD kamuoyunda geniş yankı uyandırmış ve düzenlenen "Free Britney" (Britney'e özgürlük) kampanyasına hayranlarının yanı sıra ünlüler de destek vermişti. ​​​​​​
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