https://tr.sputniknews.com/20210922/nikaragua-lideri-ortega-birlesik-rusya-partisinin-secim-zaferinden-oturu-putini-tebrik-etti-1049129190.html

Nikaragua lideri Ortega, Birleşik Rusya partisinin seçim zaferinden ötürü Putin'i tebrik etti

Nikaragua lideri Ortega, Birleşik Rusya partisinin seçim zaferinden ötürü Putin'i tebrik etti

Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, Birleşik Rusya partisinin alt parlamento kanadı Duma seçimlerinde eriştiği zaferden ötürü Rus mevkidaşı Vladimir... 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T05:27+0300

2021-09-22T05:27+0300

2021-09-22T05:27+0300

dünya

rusya

vladimir putin

nikaragua

birleşik rusya partisi

daniel ortega

seçim

zafer

tebrik

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Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega ve Başkan Yardımcısı Rosario Murillo, Rusya'da iktidar partisi Birleşik Rusya'nın zaferiyle neticelenen Duma seçimleri için Rusya lideri Vladimir Putin'e tebrik mesajı gönderdi.19 Digital portalı tarafından paylaşılan mesajda, "Rusya Devlet Duması milletvekili seçimleri başarıyla gerçekleştirilerek Birleşik Rusya partisinin, hükümetinin ve halkınızın zaferiyle sonuçlandı" ifadelerine yer verildi.Liderler, iktidar partisinin zaferinin, Rusya'nın kalkınmasına, barış için verdiği mücadeledeki başarısına ve ekonomide, bilimde, teknolojide ve kültürde ilerlemeye katkıda bulunacağını vurguladı.

https://tr.sputniknews.com/20210922/madurodan-rusya-halkina-basariyla-gerceklestirilen-duma-secimleri-icin-tebrik-mesaji-1049127620.html

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rusya, vladimir putin, nikaragua, birleşik rusya partisi, daniel ortega, seçim, zafer, tebrik