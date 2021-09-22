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https://tr.sputniknews.com/20210922/nikaragua-lideri-ortega-birlesik-rusya-partisinin-secim-zaferinden-oturu-putini-tebrik-etti-1049129190.html
Nikaragua lideri Ortega, Birleşik Rusya partisinin seçim zaferinden ötürü Putin'i tebrik etti
Nikaragua lideri Ortega, Birleşik Rusya partisinin seçim zaferinden ötürü Putin'i tebrik etti
Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, Birleşik Rusya partisinin alt parlamento kanadı Duma seçimlerinde eriştiği zaferden ötürü Rus mevkidaşı Vladimir... 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T05:27+0300
2021-09-22T05:27+0300
dünya
rusya
vladimir putin
nikaragua
birleşik rusya partisi
daniel ortega
seçim
zafer
tebrik
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Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega ve Başkan Yardımcısı Rosario Murillo, Rusya'da iktidar partisi Birleşik Rusya'nın zaferiyle neticelenen Duma seçimleri için Rusya lideri Vladimir Putin'e tebrik mesajı gönderdi.19 Digital portalı tarafından paylaşılan mesajda, "Rusya Devlet Duması milletvekili seçimleri başarıyla gerçekleştirilerek Birleşik Rusya partisinin, hükümetinin ve halkınızın zaferiyle sonuçlandı" ifadelerine yer verildi.Liderler, iktidar partisinin zaferinin, Rusya'nın kalkınmasına, barış için verdiği mücadeledeki başarısına ve ekonomide, bilimde, teknolojide ve kültürde ilerlemeye katkıda bulunacağını vurguladı.
https://tr.sputniknews.com/20210922/madurodan-rusya-halkina-basariyla-gerceklestirilen-duma-secimleri-icin-tebrik-mesaji-1049127620.html
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rusya, vladimir putin, nikaragua, birleşik rusya partisi, daniel ortega, seçim, zafer, tebrik

Nikaragua lideri Ortega, Birleşik Rusya partisinin seçim zaferinden ötürü Putin'i tebrik etti

05:27 22.09.2021
© REUTERS / OSWALDO RIVASNikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega ve eşi Rosario Murillo
Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega ve eşi Rosario Murillo - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
© REUTERS / OSWALDO RIVAS
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Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, Birleşik Rusya partisinin alt parlamento kanadı Duma seçimlerinde eriştiği zaferden ötürü Rus mevkidaşı Vladimir Putin'i kutladı.
Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega ve Başkan Yardımcısı Rosario Murillo, Rusya'da iktidar partisi Birleşik Rusya'nın zaferiyle neticelenen Duma seçimleri için Rusya lideri Vladimir Putin'e tebrik mesajı gönderdi.
19 Digital portalı tarafından paylaşılan mesajda, "Rusya Devlet Duması milletvekili seçimleri başarıyla gerçekleştirilerek Birleşik Rusya partisinin, hükümetinin ve halkınızın zaferiyle sonuçlandı" ifadelerine yer verildi.
Liderler, iktidar partisinin zaferinin, Rusya'nın kalkınmasına, barış için verdiği mücadeledeki başarısına ve ekonomide, bilimde, teknolojide ve kültürde ilerlemeye katkıda bulunacağını vurguladı.
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