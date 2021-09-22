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Polisin kullandığı motosiklet, tramvay yolunda yayaya çarptı
Polisin kullandığı motosiklet, tramvay yolunda yayaya çarptı
Fatih'te, tramvaya yetişmek için koşan Yasin Dülger'e, tramvay yolundan giden polisin kullandığı motosiklet çarptı. 4 ay önce yaşanan kazada tutulan rapora... 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T13:28+0300
2021-09-22T13:27+0300
yaşam
türkiye
polis
kaza
tramvay
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Kaza, 24 Haziran'da saat 21.00 sıralarında Çapa-Şehremini Tramvay Durağı'nda meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde tramvaya yetişmek için koşan Yasin Dülger'e yolun karşısına geçtiği sırada, tramvay yolunda ilerleyen polisin kullandığı motosiklet çarptı. Dülger, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 15 metre sürüklendi. Motosiklet üzerinden düşen polis memuru ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulans ile hastaneye kaldırılan Dülger, ameliyata alındı. Ameliyat sonucunda bacağının diz ve bilek arasına platin takılan Yasin Dülger, yaklaşık 2 ay boyunca yatarak tedavi gördü. Yaşanan kazanın ardından tutulan kaza raporuna göre Yasin Dülger, yayalara kırmızı ışık yandığı sırada karşıya geçtiği gerekçesiyle suçlu bulundu.'İyileşme sürecimin iki yıl süreceğini söylediler, şu an yürürken sekiyorum'Bacağına platin takılan Yasin Dülger ise, kazayla ilgili olarak şunları söyledi:"Tramvaya yetişmek için Çapa Tramvay Durağı'na koşuyordum. O sırada tramvay yolundan motosikletli bir polis 80-90 km hızla geliyormuş. Geldiğini görmedim ve bana çarptı. Gözümü hastanede açtım. Bacağımda kırık oluştuğunu öğrendim. Ameliyat olmak için iki gün bekledim. Ameliyatta, diz ile bilek arasına, kemiğin içine çivi şeklinde platin takıldı. Bu süreçte, hastane ve ev olmak üzere toplam 2 ay boyunca yatağa bağımlı kaldım. Bana çarpan polis memurunun, önce komiseri iki kez yanıma geldi. Daha sonra kendisi de geldi. Geldiğinde, odaya girerken göz göze geldik. Ancak daha sonra utancından mıdır, başka bir sebeple mi bilmiyorum ama yüzüme bile bakmadı. Tramvay yolunda bu kadar hızlı gitmesi yanlış bir davranış. Sen motorlu trafik polisisin. Yollar boşken ve kırmızı ışıkta geçebilmene rağmen neden tramvay yolunu kullanıyorsun Bunun bir cezası olması gerekiyor. Maddi olarak kimseden bir beklentim yoktu ancak manevi bir destek de göremedim. Yanımda durmadılar. Bu durumdan çok rahatsız oldum. İyileşme sürecimin iki yıl süreceğini söylediler. Şu an yürürken sekiyorum."Kaza anı kameradaKaza anı, tramvay durağının güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Yasin Dülger'in koşarak tramvay yolundan karşıya geçtiği sırada, kendisine doğru gelen motosikletin çarptığı görülüyor.
https://tr.sputniknews.com/20200205/beyazitta-tramvay-yolunda-kaza-seferler-aksadi-1041331279.html
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türkiye, polis, kaza, tramvay

Polisin kullandığı motosiklet, tramvay yolunda yayaya çarptı

13:28 22.09.2021
© DHAPolis, olay yeri
Polis, olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
© DHA
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Fatih'te, tramvaya yetişmek için koşan Yasin Dülger'e, tramvay yolundan giden polisin kullandığı motosiklet çarptı. 4 ay önce yaşanan kazada tutulan rapora göre, Yasin Dülger yayalara kırmızı ışık yandığı sırada karşıya geçtiği gerekçesiyle suçlu bulundu.
Kaza, 24 Haziran'da saat 21.00 sıralarında Çapa-Şehremini Tramvay Durağı'nda meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde tramvaya yetişmek için koşan Yasin Dülger'e yolun karşısına geçtiği sırada, tramvay yolunda ilerleyen polisin kullandığı motosiklet çarptı. Dülger, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 15 metre sürüklendi. Motosiklet üzerinden düşen polis memuru ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulans ile hastaneye kaldırılan Dülger, ameliyata alındı. Ameliyat sonucunda bacağının diz ve bilek arasına platin takılan Yasin Dülger, yaklaşık 2 ay boyunca yatarak tedavi gördü. Yaşanan kazanın ardından tutulan kaza raporuna göre Yasin Dülger, yayalara kırmızı ışık yandığı sırada karşıya geçtiği gerekçesiyle suçlu bulundu.

'İyileşme sürecimin iki yıl süreceğini söylediler, şu an yürürken sekiyorum'

Bacağına platin takılan Yasin Dülger ise, kazayla ilgili olarak şunları söyledi:
"Tramvaya yetişmek için Çapa Tramvay Durağı'na koşuyordum. O sırada tramvay yolundan motosikletli bir polis 80-90 km hızla geliyormuş. Geldiğini görmedim ve bana çarptı. Gözümü hastanede açtım. Bacağımda kırık oluştuğunu öğrendim. Ameliyat olmak için iki gün bekledim. Ameliyatta, diz ile bilek arasına, kemiğin içine çivi şeklinde platin takıldı. Bu süreçte, hastane ve ev olmak üzere toplam 2 ay boyunca yatağa bağımlı kaldım. Bana çarpan polis memurunun, önce komiseri iki kez yanıma geldi. Daha sonra kendisi de geldi. Geldiğinde, odaya girerken göz göze geldik. Ancak daha sonra utancından mıdır, başka bir sebeple mi bilmiyorum ama yüzüme bile bakmadı. Tramvay yolunda bu kadar hızlı gitmesi yanlış bir davranış. Sen motorlu trafik polisisin. Yollar boşken ve kırmızı ışıkta geçebilmene rağmen neden tramvay yolunu kullanıyorsun Bunun bir cezası olması gerekiyor. Maddi olarak kimseden bir beklentim yoktu ancak manevi bir destek de göremedim. Yanımda durmadılar. Bu durumdan çok rahatsız oldum. İyileşme sürecimin iki yıl süreceğini söylediler. Şu an yürürken sekiyorum."
Beyazıt'ta tramvay yolunda kaza: Seferler aksadı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2020
DÜNYA
Beyazıt'ta tramvay yolunda kaza: Seferler aksadı
5 Şubat 2020, 02:24

Kaza anı kamerada

Kaza anı, tramvay durağının güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Yasin Dülger'in koşarak tramvay yolundan karşıya geçtiği sırada, kendisine doğru gelen motosikletin çarptığı görülüyor.
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