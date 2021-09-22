https://tr.sputniknews.com/20210922/prof-naci-gorur-bolgedeki-takipcilerini-uyardi-gelecekte-ciddi-bir-deprem-bekliyoruz-1049124910.html

Prof. Naci Görür bölgedeki takipçilerini uyardı: 'Gelecekte ciddi bir deprem bekliyoruz'

Prof. Naci Görür bölgedeki takipçilerini uyardı: 'Gelecekte ciddi bir deprem bekliyoruz'

Bilim Akademisi Üyesi ve İTÜ Jeoloji Mühendisi öğretim üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'da meydana gelen depremin ardından kentte yaşayan takipçilerini... 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T00:03+0300

2021-09-22T00:03+0300

2021-09-22T00:08+0300

yaşam

naci görür

deprem

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde gündüz saatlerinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Prof.Dr. Görür, bölgedeki vatandaşları uyararak şu bilgileri paylaştı:"Malatyalı takipcilerim bugünkü Malatya depremiyle ilgili birşeyler söylememi istediler. Bu deprem Muhtemelen Malatya Fay zonunda oldu. Bu zonun DAF ile olan kesişim bölgesinde ve DAF üzerinde ( Erkenek-Çelikhan) gelecekte ciddi bir deprem bekliyoruz. Burada son deprem 1893’tü."

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2021

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naci görür, deprem