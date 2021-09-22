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Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Rus donanmasına ait 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı. 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T13:17+0300
2021-09-22T13:17+0300
yaşam
çanakkale
ege denizi
çanakkale boğazı
savaş gemisi
gemi
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Marmara Denizi'nden saat 08.00’da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus donanmasına ait 158 borda numaralı savaş gemisi 'Caesar Kunikov', saat 09.45 sıralarında 'Dur Yolcu' yazısı önlerine geldi. Kilitbahir Kalesi önünden Ege Denizi'ne doğru yol alan 112 metre uzunluğundaki Rus savaş gemisine boğaz geçişi sırasında Türk sahil güvenlik botu da refakat etti.
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çanakkale, ege denizi, çanakkale boğazı, savaş gemisi, gemi

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

13:17 22.09.2021
© İHA / UTKU YAŞAR CÜCERus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
© İHA / UTKU YAŞAR CÜCE
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Rus donanmasına ait 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Marmara Denizi'nden saat 08.00’da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus donanmasına ait 158 borda numaralı savaş gemisi 'Caesar Kunikov', saat 09.45 sıralarında 'Dur Yolcu' yazısı önlerine geldi.
Kilitbahir Kalesi önünden Ege Denizi'ne doğru yol alan 112 metre uzunluğundaki Rus savaş gemisine boğaz geçişi sırasında Türk sahil güvenlik botu da refakat etti.
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