https://tr.sputniknews.com/20210922/rus-senator-puskov-abnin-duma-secimlerini-tanimamasi-rusyayla-iliskileri-koparir-1049148490.html

Rus Senatör Puşkov: AB’nin Duma seçimlerini tanımaması Rusya’yla ilişkileri koparır

Rus Senatör Puşkov: AB’nin Duma seçimlerini tanımaması Rusya’yla ilişkileri koparır

Senatör Puşkov, Duma seçimlerinin Avrupa Birliği (AB) tarafından gerçekte tanınmamasının, Moskova ve Brüksel arasında ‘siyasi savaş’ için bir koşul olduğunu... 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T17:16+0300

2021-09-22T17:16+0300

2021-09-22T17:16+0300

dünya

rusya

seçim

duma seçimleri

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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin üyesi Aleksey Puşkov, Vzglyad gazetesine açıklamasında, geçen hafta sonu gerçekleştirilen alt parlamento kanadı Duma seçimlerinin AB tarafından tanınma olasılığını değerlendirdi.AB’ye, uluslararası hukukun ihlali tespit edilmesi durumunda Duma seçimlerini tanımama çağrısını içeren tek belge olan Avrupa Parlamentosu’nun 16 Eylül tarihli kararının tavsiye niteliğinde olduğunu anlatan Puşkov, Batı’nın Rusya’daki seçimlerde bu tür ihlallerin olduğunu iddia etmek için hiçbir nedeni olmadığını kaydetti.Senatör, “Rusya’daki seçimlerin sonuçlarını tanımamak AB için ne anlama geliyor? Bu durumda, Rusya’daki tüm yasama organıyla iletişimi bırakmak zorunda kalacak. Ayrıca ülkemizin, 2019'da bizi ısrarla geri dönmeye davet ettikleri Avrupa Konseyi'nden çıkarılmasını talep etmeleri gerekecek” ifadesini kullandı.“Bu, Rusya ile siyasi savaş ve temasların neredeyse tamamen kesilmesi anlamına geliyor” diyen Puşkov, bunun gerçek dışı olduğunu belirterek, “AB çeşitli açıklamalar yapabilir ama Batı liderleri bundan öteye gitmeyecek” diye ekledi.

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rusya, seçim, duma seçimleri