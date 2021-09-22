Rus yönetmen Zvyagintsev komadan çıktı

Rus sinemasının yaşayan en önemli isimlerinden olan yönetmen Andrey Zvyagintsev'in tedavisini finanse eden AFK Sistema şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Vladimir Yevtuşenkov, Rus Ren TV televizyonuna açıklamasında, “Zvyagitnsev komadan çıktı” dedi.Yevtuşenkov, “Sağlık durumu şimdi az çok tatmin edici. Şimdi bir rehabilitasyon hastanesine taşınmak üzere” ifadesini kullandı.Zvyagintsev’in nerde rehabilitasyon geçeceği belirtilmedi.'Leviathan', 'The Return', 'Loveless' ve 'Elena' gibi yapımlarda imzası bulunan 57 yaşındaki Rus yönetmen ve senarist Andrey Zvyagintsev, haziran ayında koronavirüse yakalanarak Moskova’da bir hastaneye yatırılmıştı. Pulmoner emboli teşhisi konan Zvyagitnsev, temmuz sonuna hastaneden taburcu edilmişti.Ardından yine durumu kötüleşen yönetmenin ailesi yurtdışında tedavi olma kararı almıştı. AFK Sistema şirketinin finansmanıyla Almanya’da tedavi gören Zvyagitnsev’in koronavirüs sonrasında meydana gelen akciğer hasarının yüzde 90'lar seviyesini gördüğü bildirilmişti.Zvyagintsev’in geçen hafta hayati tehlikesinin olduğu belirtilmişti.
Koronavirüse bağlı olarak ağır bir akciğer enfeksiyonu geçiren ünlü Rus yönetmen Zvyagintsev’in sağlık durumunun tatmin edici olduğu belirtildi.
Rus sinemasının yaşayan en önemli isimlerinden olan yönetmen Andrey Zvyagintsev'in tedavisini finanse eden AFK Sistema şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Vladimir Yevtuşenkov, Rus Ren TV televizyonuna açıklamasında, “Zvyagitnsev komadan çıktı” dedi.
Yevtuşenkov, “Sağlık durumu şimdi az çok tatmin edici. Şimdi bir rehabilitasyon hastanesine taşınmak üzere” ifadesini kullandı.
'Leviathan', 'The Return', 'Loveless' ve 'Elena' gibi yapımlarda imzası bulunan 57 yaşındaki Rus yönetmen ve senarist Andrey Zvyagintsev, haziran ayında koronavirüse yakalanarak Moskova’da bir hastaneye yatırılmıştı. Pulmoner emboli teşhisi konan Zvyagitnsev, temmuz sonuna hastaneden taburcu edilmişti.
Ardından yine durumu kötüleşen yönetmenin ailesi yurtdışında tedavi olma kararı almıştı. AFK Sistema şirketinin finansmanıyla Almanya’da tedavi gören Zvyagitnsev’in koronavirüs sonrasında meydana gelen akciğer hasarının yüzde 90'lar seviyesini gördüğü bildirilmişti.
Zvyagintsev’in geçen hafta hayati tehlikesinin olduğu belirtilmişti.