'Rusya’da yaklaşık 40 milyon kişi tamamen aşılandı’

Popova, Rus NTV televizyonuna açıklamasında, “Rusya Federasyonu’nda bugün itibariyle yaklaşık 40 milyon yetişkin koronavirüse karşı tamamen aşılandı” ifadesini kullandı.Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nin verdiği bilgiye göre, Rusya’da 7 milyondan fazla kişi koronavirüs hastalığını geçirdi.Daha önce Rospotrebnadzor, Rusya’da toplum bağışıklığının kazanılması için nüfusun en az yüzde 80’inin, yani en az 90 milyon kişinin aşılanması gerektiğini açıklamıştı. Bu rakama, 1 Kasım 2021’de ulaşılması planlanıyor.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı toplu aşılamanın 18 Ocak tarihinde başladığı Rusya’da Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V ile Sputnik Light aşılarının yanı sıra, Vektor Merkezi'nin geliştirdiği EpiVakKorona ve Çumakov Merkezi'nin geliştirdiği KoviVak aşıları kullanılıyor.
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, ülkede yaklaşık 40 milyon kişinin koronavirüse karşı tam aşılama yaptığını belirtti.
Popova, Rus NTV televizyonuna açıklamasında, “Rusya Federasyonu’nda bugün itibariyle yaklaşık 40 milyon yetişkin koronavirüse karşı tamamen aşılandı” ifadesini kullandı.
Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nin verdiği bilgiye göre, Rusya’da 7 milyondan fazla kişi koronavirüs hastalığını geçirdi.
Daha önce Rospotrebnadzor, Rusya’da toplum bağışıklığının kazanılması için nüfusun en az yüzde 80’inin, yani en az 90 milyon kişinin aşılanması gerektiğini açıklamıştı. Bu rakama, 1 Kasım 2021’de ulaşılması planlanıyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı toplu aşılamanın 18 Ocak tarihinde başladığı Rusya’da Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V ile Sputnik Light aşılarının yanı sıra, Vektor Merkezi'nin geliştirdiği EpiVakKorona ve Çumakov Merkezi'nin geliştirdiği KoviVak aşıları kullanılıyor.