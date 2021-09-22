https://tr.sputniknews.com/20210922/rusyanin-bm-daimi-temsilcisi-talibana-yonelik-yaptirimlarin-kaldirilmasi-bmgknin-gundeminde-yok-1049128240.html

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi: Taliban'a yönelik yaptırımların kaldırılması BMGK'nın gündeminde yok

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi: Taliban'a yönelik yaptırımların kaldırılması BMGK'nın gündeminde yok

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban örgütüne yönelik yaptırımların kaldırılmasının henüz BMGK'nın... 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T03:15+0300

2021-09-22T03:15+0300

2021-09-22T03:15+0300

dünya

rusya

taliban

vasiliy nebenzya

bm genel kurulu

yaptırım

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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, 76. BM Genel Kurul oturumunda Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban örgütüne uygulanan yaptırımlarla ilgili açıklamada bulundu.Sputnik'e konuşan Nebenzya, "Güvenlik Konseyi aracılığıyla Taliban'a uygulanan yaptırımların kaldırılması konusu şu an gündemde değil. Elbette, bu önemli bir konu ve er ya da geç çözülmesi gerekecek" ifadelerini kullandı.Durumun dikkatlice değerlendirilmesi gerektiği için konunun aceleye getirilmemesi gerektiğini vurgulayan Rus diplomat, şöyle devam etti:"Yalnızca 5 daimi üyenin değil, Konsey'in hemen hemen tüm üyelerinin Afganistan hakkındaki konuşmalarında yeni Afgan yetkililere yönelik ihtiyatlı yaklaşımdan defalarca kez söz ettiklerini söyleyebilirim."

https://tr.sputniknews.com/20210922/taliban-sozculerinden-suheyl-sahini-bm-daimi-temsilcisi-adayi-gosterdi-1049125300.html

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rusya, taliban, vasiliy nebenzya, bm genel kurulu, yaptırım