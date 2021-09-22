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Sağanak sonrası fındık ırmağa aktı
Sağanak sonrası fındık ırmağa aktı
Ordu’da, dün başlayan ve gece saatlerinde de etkisini sürdüren sağanak yağış sonrası bir miktar fındık, ırmaklara aktı. 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T13:58+0300
2021-09-22T13:57+0300
yaşam
türkiye
ordu
sağanak yağış
fındık
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Ordu genelinde dün başlayan ve aralıklarla etkisini arttıran sağanak yağış sonrası fındık üreticileri tedirgin oldu. Fındıklarını halen kurutamayan bazı üreticiler, sahil kesimlerindeki uygun arazilerde fındıklarını kurutmaya devam ederken, bazı üreticiler ise harmanlarındaki fındıkları kaldırdı. Dün etkili olan sağanak sonucu ise yüksek kesimli bölgelerden geldiği düşünülen fındıklar Melet Irmağı’na aktı. Irmağın, denize bağlantı noktasında biriken fındıklar, kimi zaman ise denize sürüklendi.Sabri Demir isimli fındık üreticisi de Melet Irmağı kenarında fındık kurutmaya çalıştıklarını belirterek, “Burada tehlike yok, belediye ekiplerimiz sağ olsun burayı asfalt yapmış, biz de fındıklarımızı serdik. Irmağa akan fındıklardan bilgim yok ama yüksek kesimli bölgelerden sağanak ile birlikte gelmiş olabilir” dedi.Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Melet Irmağı çevresinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
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türkiye, ordu, sağanak yağış, fındık, sağanak

Sağanak sonrası fındık ırmağa aktı

13:58 22.09.2021
© İHASağanak sonrası fındık ırmağa aktı
Sağanak sonrası fındık ırmağa aktı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
© İHA
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Ordu’da, dün başlayan ve gece saatlerinde de etkisini sürdüren sağanak yağış sonrası bir miktar fındık, ırmaklara aktı.
Ordu genelinde dün başlayan ve aralıklarla etkisini arttıran sağanak yağış sonrası fındık üreticileri tedirgin oldu. Fındıklarını halen kurutamayan bazı üreticiler, sahil kesimlerindeki uygun arazilerde fındıklarını kurutmaya devam ederken, bazı üreticiler ise harmanlarındaki fındıkları kaldırdı. Dün etkili olan sağanak sonucu ise yüksek kesimli bölgelerden geldiği düşünülen fındıklar Melet Irmağı’na aktı. Irmağın, denize bağlantı noktasında biriken fındıklar, kimi zaman ise denize sürüklendi.
Sabri Demir isimli fındık üreticisi de Melet Irmağı kenarında fındık kurutmaya çalıştıklarını belirterek, “Burada tehlike yok, belediye ekiplerimiz sağ olsun burayı asfalt yapmış, biz de fındıklarımızı serdik. Irmağa akan fındıklardan bilgim yok ama yüksek kesimli bölgelerden sağanak ile birlikte gelmiş olabilir” dedi.
Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Melet Irmağı çevresinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
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