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Sağlık Bakanlığı'ndan 'fonksiyonel tıp' ürünlerine yasal çerçeve
Sağlık Bakanlığı'ndan 'fonksiyonel tıp' ürünlerine yasal çerçeve
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun paydaşlarla hazırlayıp görüşe açtığı taslak yönetmelik yayımlandığında, Türkiye'de ilk kez homeopatik... 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T15:56+0300
2021-09-22T15:56+0300
türkiye
ilaç
sağlık bakanlığı
tüm eczacı işverenler sendikası
türkiye ilaç ve tıbbi cihaz kurumu (titck)
ceyhun kabahasanoğlu
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Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun (TİTCK) ilgili paydaşlarla hazırlayıp görüşe açtığı taslak yönetmelik yayımlandığında, Türkiye'de ilk kez "fonksiyonel tıp" olarak da bilinen homeopatik tıbbi ürünlerin ruhsatlandırılması ve sadece eczanelerden güvenli şekilde satışının yapılması sağlanacak.AA'nın haberine göre, TİTCK tarafından halk arasında "fonksiyonel" veya "bütünleyici tıp" olarak da bilinen homeopatik tıbbi ürünlerin yasal çerçeveye kavuşması için bir süredir devam eden çalışmalar son aşamaya ulaştı.Homeopatik tıbbi ürünlerin AB ülkeleri, İngiltere ve Kanada gibi ülkelerdeki mevzuat uygulamalarını inceleyen TİTCK, ardından düzenlenen çalıştaylarda ilgili paydaşların görüşlerini aldı. Bu görüşlerle nihai haline kavuşan "Homeopatik Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği Taslağı" bir süre önce görüşe açıldı.Endüstriyel olarak hazırlanmış, geleneksel veya endüstriyel yöntemlerle üretilmiş homeopatik tıbbi ürünlerini kapsayan yönetmelikle, homeopatik tıbbi ürünlerin istenen güvenliliğe ve gereken kaliteye sahip olmalarını sağlamak amaçlanıyor.Sadece eczanelerde satılabilecekYönetmelik taslağında söz konusu ürünlerin ruhsatlandırma, ambalajlama ve dağıtım işlemlerinde uygulanacak usul ve esaslar ile ruhsatlandırılmış homeopatik tıbbi ürünlere ilişkin uygulamalar yer alıyor.Gelen görüşlerle son şekli verilecek yönetmelik taslağı hayata geçtiğinde, homeopatik tıbbi ürünlerin Türkiye'de ilk kez yasal çerçevesi olacak. Böylelikle bu alandaki ürünlerin ruhsatlandırma süreçleri belirlenecek ve sadece eczaneler üzerinden güvenli şekilde satışı sağlanacak.'Kamu sağlığı için çok önemli'Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı Ceyhun Kabahasanoğlu, yeni mevzuatın önemine ilişkin yaptığı açıklamada, homeopatik tıbbi ürünlerin güvenliği garanti edecek şekilde yeterli derecede seyreltilmiş ürünler olduğuna dikkati çekti.Kabahasanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:Kabahasanoğlu, söz konusu ürünlere yönelik gerekli tanımlamanın yapılıp mevzuatının hazırlanmasıyla homeopatik ürünlerin tedavide daha yaygın kullanılabileceğini düşündüklerini vurguladı.Homeopatinin geçmişi 1800'lü yıllara kadar uzanıyor"Vücudun kendini doğal bir şekilde iyileştirmesine destek olan bütüncül bir tedavi yöntemi" olarak tanımlanan homeopati, "benzer benzeri iyileştirir" ilkesine dayanıyor ve geçmişi 1800'lü yıllara kadar uzanıyor.Dünyada birçok ülkede yaygın kullanıldığı belirtilen tedavide, çok düşük dozda verilen homeopatik ilaçlar ile hastaya herhangi bir zarar vermeden onu tamamen doğal yollarla iyileştirmek hedefleniyor.Homeopatide kişilerin sağlık problemlerine sadece bedensel şikayetleri ile değil fiziksel, duygusal ve zihinsel düzlemlerde bütüncül yaklaşılıyor.
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türkiye, ilaç, sağlık bakanlığı, tüm eczacı işverenler sendikası, türkiye ilaç ve tıbbi cihaz kurumu (titck), ceyhun kabahasanoğlu

Sağlık Bakanlığı'ndan 'fonksiyonel tıp' ürünlerine yasal çerçeve

15:56 22.09.2021
© AAilaç
ilaç - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
© AA
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Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun paydaşlarla hazırlayıp görüşe açtığı taslak yönetmelik yayımlandığında, Türkiye'de ilk kez homeopatik tıbbi ürünlerin ruhsatlandırılması ve sadece eczanelerden satışının yapılması sağlanacak.
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun (TİTCK) ilgili paydaşlarla hazırlayıp görüşe açtığı taslak yönetmelik yayımlandığında, Türkiye'de ilk kez "fonksiyonel tıp" olarak da bilinen homeopatik tıbbi ürünlerin ruhsatlandırılması ve sadece eczanelerden güvenli şekilde satışının yapılması sağlanacak.
AA'nın haberine göre, TİTCK tarafından halk arasında "fonksiyonel" veya "bütünleyici tıp" olarak da bilinen homeopatik tıbbi ürünlerin yasal çerçeveye kavuşması için bir süredir devam eden çalışmalar son aşamaya ulaştı.
Homeopatik tıbbi ürünlerin AB ülkeleri, İngiltere ve Kanada gibi ülkelerdeki mevzuat uygulamalarını inceleyen TİTCK, ardından düzenlenen çalıştaylarda ilgili paydaşların görüşlerini aldı. Bu görüşlerle nihai haline kavuşan "Homeopatik Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği Taslağı" bir süre önce görüşe açıldı.
Endüstriyel olarak hazırlanmış, geleneksel veya endüstriyel yöntemlerle üretilmiş homeopatik tıbbi ürünlerini kapsayan yönetmelikle, homeopatik tıbbi ürünlerin istenen güvenliliğe ve gereken kaliteye sahip olmalarını sağlamak amaçlanıyor.

Sadece eczanelerde satılabilecek

Yönetmelik taslağında söz konusu ürünlerin ruhsatlandırma, ambalajlama ve dağıtım işlemlerinde uygulanacak usul ve esaslar ile ruhsatlandırılmış homeopatik tıbbi ürünlere ilişkin uygulamalar yer alıyor.
Gelen görüşlerle son şekli verilecek yönetmelik taslağı hayata geçtiğinde, homeopatik tıbbi ürünlerin Türkiye'de ilk kez yasal çerçevesi olacak. Böylelikle bu alandaki ürünlerin ruhsatlandırma süreçleri belirlenecek ve sadece eczaneler üzerinden güvenli şekilde satışı sağlanacak.

'Kamu sağlığı için çok önemli'

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı Ceyhun Kabahasanoğlu, yeni mevzuatın önemine ilişkin yaptığı açıklamada, homeopatik tıbbi ürünlerin güvenliği garanti edecek şekilde yeterli derecede seyreltilmiş ürünler olduğuna dikkati çekti.
Kabahasanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Özellikle Avrupa'da akut rahatsızlıklarda geniş bir yaş aralığına hitap edebilecek şekilde kullanılabilen bu ürünlerin Sağlık Bakanlığınca sahiplenilmesi kamu sağlığı için çok önemliydi. Bakanlıkça yapılan çalışmaların neticesinde ve eczacıların bu ürünlere sahip çıkması sonucunda homeopatik tıbbi ürünlerin gerekli kontrol ve denetimlerden geçerek, halkın birincil sağlık danışma noktası olan eczaneler üstünden satışı güvenle yapılabilecek."
Kabahasanoğlu, söz konusu ürünlere yönelik gerekli tanımlamanın yapılıp mevzuatının hazırlanmasıyla homeopatik ürünlerin tedavide daha yaygın kullanılabileceğini düşündüklerini vurguladı.

Homeopatinin geçmişi 1800'lü yıllara kadar uzanıyor

"Vücudun kendini doğal bir şekilde iyileştirmesine destek olan bütüncül bir tedavi yöntemi" olarak tanımlanan homeopati, "benzer benzeri iyileştirir" ilkesine dayanıyor ve geçmişi 1800'lü yıllara kadar uzanıyor.
Dünyada birçok ülkede yaygın kullanıldığı belirtilen tedavide, çok düşük dozda verilen homeopatik ilaçlar ile hastaya herhangi bir zarar vermeden onu tamamen doğal yollarla iyileştirmek hedefleniyor.
Homeopatide kişilerin sağlık problemlerine sadece bedensel şikayetleri ile değil fiziksel, duygusal ve zihinsel düzlemlerde bütüncül yaklaşılıyor.
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