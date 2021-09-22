Sarıgül: Futboldaki ofsayt önemli de, siyasetteki ofsayt önemsiz mi?

Bu ülkede 8 milyondan fazla işsiz var. Bir yandan, bu insanlara iş bulmak, bir yandan da, her yıl çalışma yaşına gelen 1 milyon gencimize, iş bulmak zorundayız. Bu mesele, ‘Dürümcü 8 bin lira maaş veriyor ama çalışan yok' diyerek, sanayici ara eleman arıyor ama bulamıyor' diyerek tartışılamaz. Bu ülkede 8 milyondan fazla işsiz var. Bir yandan, bu insanlara iş bulmak, bir yandan da, her yıl çalışma yaşına gelen 1 milyon gencimize, iş bulmak zorundayız. Bu mesele, ‘Dürümcü 8 bin lira maaş veriyor ama çalışan yok' diyerek, sanayici ara eleman arıyor ama bulamıyor' diyerek tartışılamaz.

Müteahhitler, kiracılar, üniversiteyi kazanan gençler dertli. Esnaf, çiftçi ağlıyor, tarladaki ürün para etmiyor, tezgâhtakine güç yetmiyor ise belli ki bir şeyleri yanlış yapıyoruz. Gelin bunları konuşalım. Biz, eğer bunları konuşmayacaksak, partiler ne için var? Siyaset ne için var? Mesele sen ben meselesi değil, çiftçimiz, esnafımız mutsuz, gençlerimiz işsiz. Mesele budur, çözülmesi gereken budur. Müteahhitler, kiracılar, üniversiteyi kazanan gençler dertli. Esnaf, çiftçi ağlıyor, tarladaki ürün para etmiyor, tezgâhtakine güç yetmiyor ise belli ki bir şeyleri yanlış yapıyoruz. Gelin bunları konuşalım. Biz, eğer bunları konuşmayacaksak, partiler ne için var? Siyaset ne için var? Mesele sen ben meselesi değil, çiftçimiz, esnafımız mutsuz, gençlerimiz işsiz. Mesele budur, çözülmesi gereken budur.

Kim kimle ittifak yapacak? Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Kaç aday çıkacak? O ne dedi? Kime dedi? Ne demek istedi? Bunlar televizyonlarda saatlerce konuşuluyor. Türkiye bunları konuşmadığı için, Erdoğan 20 yıldır muhalefeti ofsayda düşürüyor. Futboldaki ofsayt önemli de, siyasetteki ofsayt önemsiz mi? Kim kimle ittifak yapacak? Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Kaç aday çıkacak? O ne dedi? Kime dedi? Ne demek istedi? Bunlar televizyonlarda saatlerce konuşuluyor. Türkiye bunları konuşmadığı için, Erdoğan 20 yıldır muhalefeti ofsayda düşürüyor. Futboldaki ofsayt önemli de, siyasetteki ofsayt önemsiz mi?