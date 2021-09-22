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https://tr.sputniknews.com/20210922/saygi-ozturk-istifa-eden-general-sayisi-5e-cikmis-bu-kesin-ve-teyitli-bilgidir-1049130547.html
Saygı Öztürk: İstifa eden general sayısı 5'e çıkmış, bu kesin ve teyitli bilgidir
Saygı Öztürk: İstifa eden general sayısı 5'e çıkmış, bu kesin ve teyitli bilgidir
Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, bugünkü yazısında TSK'dan istifa eden general sayısının 5'e yükseldiğini yazdı. 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T08:44+0300
2021-09-22T08:43+0300
türkiye
saygı öztürk
general
istifa
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Komando birlikleri ve özel kuvvetlerde görev yapmış, Suriye Harekat bölgesinde bulunmuş 5 generalin istifa ettiğini yazan Öztürk, "Bazı gazetelerde istifa edenlerin Barış Kalkanı Harekât Bölgesi Komutanlığı'ndan Tümgeneral Hakan Öztekin, Bingöl 49. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Enis Koç, 8. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Orhan Akkurt olduğunu açıkladı" ifadelerini kullandı.Her istifanın görevle ilgili olmayabileceğine işaret eden Saygı Öztürk, "Her istifa görevle ilgili olmayabiliyor. Eğer sağlık, çocuk okutma gibi nedenler değil de, yine istifa ediliyorsa o zaman bazı sıkıntılar var demektir. O sıkıntıların ne olduğu konusunda değişik yorumları da televizyonlarda emekli komutanlar yeri geldiğinde ifade ediyor. Bunları da dikkate almak gerekiyor. Çünkü, istifa edenler de bu ülkenin yetiştirdiği en savaşçı komutanlar olduğunu da hatırlatmış olalım." diye yazdı.
https://tr.sputniknews.com/20210911/genelkurmay-28-subat-davasinda-hukum-giyen-13-emekli-generalin-rutbeleri-sokuldu-1048821963.html
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saygı öztürk, general, istifa

Saygı Öztürk: İstifa eden general sayısı 5'e çıkmış, bu kesin ve teyitli bilgidir

08:44 22.09.2021
© AATSK, general, amiral
TSK, general, amiral - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
© AA
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Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, bugünkü yazısında TSK'dan istifa eden general sayısının 5'e yükseldiğini yazdı.
Komando birlikleri ve özel kuvvetlerde görev yapmış, Suriye Harekat bölgesinde bulunmuş 5 generalin istifa ettiğini yazan Öztürk, "Bazı gazetelerde istifa edenlerin Barış Kalkanı Harekât Bölgesi Komutanlığı'ndan Tümgeneral Hakan Öztekin, Bingöl 49. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Enis Koç, 8. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Orhan Akkurt olduğunu açıkladı" ifadelerini kullandı.
Her istifanın görevle ilgili olmayabileceğine işaret eden Saygı Öztürk, "Her istifa görevle ilgili olmayabiliyor. Eğer sağlık, çocuk okutma gibi nedenler değil de, yine istifa ediliyorsa o zaman bazı sıkıntılar var demektir. O sıkıntıların ne olduğu konusunda değişik yorumları da televizyonlarda emekli komutanlar yeri geldiğinde ifade ediyor. Bunları da dikkate almak gerekiyor. Çünkü, istifa edenler de bu ülkenin yetiştirdiği en savaşçı komutanlar olduğunu da hatırlatmış olalım." diye yazdı.
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