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Selvi: Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığının başlama vuruşunu yaptı
Selvi: Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığının başlama vuruşunu yaptı
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için başlama vuruşunu yaptığını ileri sürdü. Selvi, "2023... 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T09:27+0300
2021-09-22T09:27+0300
politika
chp
hdp
kemal kılıçdaroğlu
cumhurbaşkanlığı
ekrem imamoğlu
adaylık
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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorununu HDP ile çözebiliriz" şeklindeki açıklamasını değerlendirdi."Bu arada şimdiye kadar Kürt sorununun çözümünde Meclis’i adres gösteren Kılıçdaroğlu, neden HDP’yi adres gösterdi? Niye şimdi? HDP’nin 27 Eylül’de açıklayacağı tutum belgesine bir pas mı verdi? Kapatma davası nedeniyle zor günler yaşayan HDP’ye zeytin dalı mı uzattı?" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, "İleride değineceğim ama bunun tek bir yanıtı var o da Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı hesabı" diye yazdı.Selvi, Kılıçdaroğlu'nun 11 Eylül'de İzmir'de sanayiciler ve iş insanları ile toplantıda Kürt sorununun çözümünde Meclis'i adres gösterdiğini belirterek şöyle devam etti:"CHP kurultayında açıkladığı, 'İkinci Yüzyıl Manifestosu'nda da çözüm olarak yine Meclis’e işaret etmişti. Hakeza '22 Soru 22 Cevap, CHP’nin Türkiye’nin Kürt Sorununa Bakışı, Çözüm Çerçevesi' başlıklı belgede de çözümün adresi olarak Meclis gösteriliyordu. Peki HDP işi nereden çıktı? CHP lideri Meclis’le değil de neden HDP ile Kürt sorununu çözebileceklerini söyledi? Kılıçdaroğlu, HDP çıkışıyla cumhurbaşkanlığı adaylığının başlama vuruşunu yaptı.CHP lideri dün sözlerinden çark edip, 'Tek adres Meclis’tir' dedi. İmralı ve Kandil’in muhatapları olmadığını söyledi. Ama mesaj yerine ulaştı.Peki Kılıçdaroğlu HDP hamlesini niye yaptı? Siyasette hiçbir söz boşa söylenmez. Hele lider düzeyinde yapılan siyasi hamlelerin bir hedefi vardır. O hedef cumhurbaşkanlığı hedefi. 2023 seçimlerine giderken Kılıçdaroğlu, HDP oylarını yanına çekmek için çözümün adresi olarak gösterdi. Bu milimetrik olarak hesaplanmış bir hamleydi. Çünkü Kılıçdaroğlu, HDP’yi Kürt sorununun çözümünün adresi olarak değil, cumhurbaşkanlığı düğümünü çözecek parti olarak görüyor."CHP liderinin cumhurbaşkanlığı yarışında HDP'nin desteğini sağlamak istediğini öne süren Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili olarak yapılan değerlendirmede HDP desteğine vurgu yapıldığını söyledi.Selvi, "Kılıçdaroğlu bu hamlesiyle İmamoğlu’nun elinden HDP kartını alırken, diğer yandan da blok halindeki yüzde 10’luk HDP oylarını kazanmaya yönelik önemli bir hamle yaptı" ifadesini kullandı.Kandil ve İmralı nasıl karşıladı?Kılıçdaroğlu'nun çözümün adresi olarak HDP'yi göstermesinin çözüm süreci üzerinden HDP'yi, Kandil'i ve İmralı'yı yeniden siyasi denklemin içine soktuğunu ileri süren Selvi, "Kılıçdaroğlu, 'İmralı da Kandil de muhatabımız değildir' dedi ama İmralı ve Kandil’in onu çoktan muhatap aldığı söyleniyor" dedi. Selvi, şöyle devam etti:"Kılıçdaroğlu bu hamlesiyle kapatma davası nedeniyle zor günler yaşayan HDP’ye hayat öpücüğü kondurdu. Kılıçdaroğlu bu hamlesiyle İmralı’yı yeniden siyasi denklemin içine soktu.Kılıçdaroğlu bu hamlesiyle Kandil’i yeniden umutlandırdı. Kandil’den ve İmralı’dan, Kılıçdaroğlu’na destek açıklamaları gelirse, sürpriz olmasın. Öcalan’ın, demokratik siyaset çerçevesinde başta Kürt sorunu olmak üzere Türkiye’nin sorunlarının çözümüne dönük bir açılım değerlendirmesi kimseyi şaşırtmasın."
https://tr.sputniknews.com/20210921/kilicdaroglu-imrali-da-kandil-de-muhatabimiz-degil-1049107501.html
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chp, hdp, kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı, ekrem imamoğlu, adaylık

Selvi: Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığının başlama vuruşunu yaptı

09:27 22.09.2021
© Fotoğraf : YouTubeAbdülkadir Selvi
Abdülkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
© Fotoğraf : YouTube
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için başlama vuruşunu yaptığını ileri sürdü. Selvi, "2023 seçimlerine giderken Kılıçdaroğlu, HDP oylarını yanına çekmek için çözümün adresi olarak gösterdi" dedi.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorununu HDP ile çözebiliriz" şeklindeki açıklamasını değerlendirdi.
"Bu arada şimdiye kadar Kürt sorununun çözümünde Meclis’i adres gösteren Kılıçdaroğlu, neden HDP’yi adres gösterdi? Niye şimdi? HDP’nin 27 Eylül’de açıklayacağı tutum belgesine bir pas mı verdi? Kapatma davası nedeniyle zor günler yaşayan HDP’ye zeytin dalı mı uzattı?" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, "İleride değineceğim ama bunun tek bir yanıtı var o da Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı hesabı" diye yazdı.
Selvi, Kılıçdaroğlu'nun 11 Eylül'de İzmir'de sanayiciler ve iş insanları ile toplantıda Kürt sorununun çözümünde Meclis'i adres gösterdiğini belirterek şöyle devam etti:
"CHP kurultayında açıkladığı, 'İkinci Yüzyıl Manifestosu'nda da çözüm olarak yine Meclis’e işaret etmişti. Hakeza '22 Soru 22 Cevap, CHP’nin Türkiye’nin Kürt Sorununa Bakışı, Çözüm Çerçevesi' başlıklı belgede de çözümün adresi olarak Meclis gösteriliyordu. Peki HDP işi nereden çıktı? CHP lideri Meclis’le değil de neden HDP ile Kürt sorununu çözebileceklerini söyledi? Kılıçdaroğlu, HDP çıkışıyla cumhurbaşkanlığı adaylığının başlama vuruşunu yaptı.
CHP lideri dün sözlerinden çark edip, 'Tek adres Meclis’tir' dedi. İmralı ve Kandil’in muhatapları olmadığını söyledi. Ama mesaj yerine ulaştı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Antalya Kriz Merkezi'nde konuştu: Her yıl 1 tane uçak alınsa bugün 19 uçağımız olacaktı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
POLİTİKA
Kılıçdaroğlu: İmralı da Kandil de muhatabımız değil
Dün, 15:40
Peki Kılıçdaroğlu HDP hamlesini niye yaptı? Siyasette hiçbir söz boşa söylenmez. Hele lider düzeyinde yapılan siyasi hamlelerin bir hedefi vardır. O hedef cumhurbaşkanlığı hedefi. 2023 seçimlerine giderken Kılıçdaroğlu, HDP oylarını yanına çekmek için çözümün adresi olarak gösterdi. Bu milimetrik olarak hesaplanmış bir hamleydi. Çünkü Kılıçdaroğlu, HDP’yi Kürt sorununun çözümünün adresi olarak değil, cumhurbaşkanlığı düğümünü çözecek parti olarak görüyor."
CHP liderinin cumhurbaşkanlığı yarışında HDP'nin desteğini sağlamak istediğini öne süren Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili olarak yapılan değerlendirmede HDP desteğine vurgu yapıldığını söyledi.
Selvi, "Kılıçdaroğlu bu hamlesiyle İmamoğlu’nun elinden HDP kartını alırken, diğer yandan da blok halindeki yüzde 10’luk HDP oylarını kazanmaya yönelik önemli bir hamle yaptı" ifadesini kullandı.

Kandil ve İmralı nasıl karşıladı?

Kılıçdaroğlu'nun çözümün adresi olarak HDP'yi göstermesinin çözüm süreci üzerinden HDP'yi, Kandil'i ve İmralı'yı yeniden siyasi denklemin içine soktuğunu ileri süren Selvi, "Kılıçdaroğlu, 'İmralı da Kandil de muhatabımız değildir' dedi ama İmralı ve Kandil’in onu çoktan muhatap aldığı söyleniyor" dedi. Selvi, şöyle devam etti:
"Kılıçdaroğlu bu hamlesiyle kapatma davası nedeniyle zor günler yaşayan HDP’ye hayat öpücüğü kondurdu. Kılıçdaroğlu bu hamlesiyle İmralı’yı yeniden siyasi denklemin içine soktu.
Kılıçdaroğlu bu hamlesiyle Kandil’i yeniden umutlandırdı. Kandil’den ve İmralı’dan, Kılıçdaroğlu’na destek açıklamaları gelirse, sürpriz olmasın. Öcalan’ın, demokratik siyaset çerçevesinde başta Kürt sorunu olmak üzere Türkiye’nin sorunlarının çözümüne dönük bir açılım değerlendirmesi kimseyi şaşırtmasın."
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