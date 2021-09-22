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Şile'de fabrika yangını
Şile'de fabrika yangını
Şile'de 2 katlı fabrikanın deposunda yangın çıktı. Yangına 17 araç ve 62 personelle müdahale ediliyor. 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T15:58+0300
2021-09-22T15:58+0300
türkiye
istanbul
yangın
orman yangını
itfaiye
şile
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Avcıkoru Mahallesi Alkan Sokak'taki elektrik malzemeleri üreten fabrikada saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İki katlı fabrikanın deposundan yükselen alevlere müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Yangına, Ömerli, Şile, Sancaktepe, Ümraniye, Kartal, Sultanbeyli, Kadıköy'den 17 araç ve 62 personelle müdahale ediliyor.Söndürme çalışmalarına bir helikopter de destek veriliyor. Dumandan etkilenen fabrika çalışanlarına olay yerindeki sağlık ekiplerince müdahale edildi. Yangın nedeniyle oluşan yükselen duman, çevre ilçelerden de görüldü.
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istanbul, yangın, orman yangını, itfaiye, şile

Şile'de fabrika yangını

15:58 22.09.2021
© DHAŞile'de yangın
Şile'de yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
© DHA
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Şile'de 2 katlı fabrikanın deposunda yangın çıktı. Yangına 17 araç ve 62 personelle müdahale ediliyor.
Avcıkoru Mahallesi Alkan Sokak'taki elektrik malzemeleri üreten fabrikada saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İki katlı fabrikanın deposundan yükselen alevlere müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangına, Ömerli, Şile, Sancaktepe, Ümraniye, Kartal, Sultanbeyli, Kadıköy'den 17 araç ve 62 personelle müdahale ediliyor.
Söndürme çalışmalarına bir helikopter de destek veriliyor. Dumandan etkilenen fabrika çalışanlarına olay yerindeki sağlık ekiplerince müdahale edildi. Yangın nedeniyle oluşan yükselen duman, çevre ilçelerden de görüldü.
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