Şile'de fabrika yangını

Avcıkoru Mahallesi Alkan Sokak'taki elektrik malzemeleri üreten fabrikada saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İki katlı fabrikanın deposundan yükselen alevlere müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Yangına, Ömerli, Şile, Sancaktepe, Ümraniye, Kartal, Sultanbeyli, Kadıköy'den 17 araç ve 62 personelle müdahale ediliyor.Söndürme çalışmalarına bir helikopter de destek veriliyor. Dumandan etkilenen fabrika çalışanlarına olay yerindeki sağlık ekiplerince müdahale edildi. Yangın nedeniyle oluşan yükselen duman, çevre ilçelerden de görüldü.
Şile'de 2 katlı fabrikanın deposunda yangın çıktı. Yangına 17 araç ve 62 personelle müdahale ediliyor.
Avcıkoru Mahallesi Alkan Sokak'taki elektrik malzemeleri üreten fabrikada saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İki katlı fabrikanın deposundan yükselen alevlere müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangına, Ömerli, Şile, Sancaktepe, Ümraniye, Kartal, Sultanbeyli, Kadıköy'den 17 araç ve 62 personelle müdahale ediliyor.
Söndürme çalışmalarına bir helikopter de destek veriliyor. Dumandan etkilenen fabrika çalışanlarına olay yerindeki sağlık ekiplerince müdahale edildi. Yangın nedeniyle oluşan yükselen duman, çevre ilçelerden de görüldü.