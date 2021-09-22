https://tr.sputniknews.com/20210922/silede-fabrika-yangini-1049144868.html

Şile'de fabrika yangını

Şile'de fabrika yangını

Şile'de 2 katlı fabrikanın deposunda yangın çıktı. Yangına 17 araç ve 62 personelle müdahale ediliyor. 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T15:58+0300

2021-09-22T15:58+0300

2021-09-22T15:58+0300

türkiye

istanbul

yangın

orman yangını

itfaiye

şile

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Avcıkoru Mahallesi Alkan Sokak'taki elektrik malzemeleri üreten fabrikada saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İki katlı fabrikanın deposundan yükselen alevlere müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Yangına, Ömerli, Şile, Sancaktepe, Ümraniye, Kartal, Sultanbeyli, Kadıköy'den 17 araç ve 62 personelle müdahale ediliyor.Söndürme çalışmalarına bir helikopter de destek veriliyor. Dumandan etkilenen fabrika çalışanlarına olay yerindeki sağlık ekiplerince müdahale edildi. Yangın nedeniyle oluşan yükselen duman, çevre ilçelerden de görüldü.

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istanbul, yangın, orman yangını, itfaiye, şile