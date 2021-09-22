https://tr.sputniknews.com/20210922/son-24-saatte-28-bin-168-kisinin-testi-pozitif-cikti-242-kisi-hayatini-kaybetti-1049155124.html

Son 24 saatte 28 bin 168 kişinin testi pozitif çıktı, 242 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte 28 bin 168 kişinin testi pozitif çıktı, 242 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 655 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 168 kişinin testi pozitif çıktı, 242 kişi yaşamını yitirdi. 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T20:19+0300

2021-09-22T20:19+0300

2021-09-22T20:24+0300

türkiye

koronavirüs

yoğun bakım

fahrettin koca

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Tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye genelinde, 18 yaş ve üzeri nüfusta iki doz aşı olma oranımız %68,91. Sadece 7 ilde bu oran %75’in üzerinde. İki doz aşıda, il bazında en düşük oranımızsa %42,5. İlk doz başlangıç, ikinci dozla sonuç almaya başlıyoruz. Covid-19 tablosuna karşı aşılarımızı hemen yaptıralım" dedi.

türkiye

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koronavirüs, yoğun bakım, fahrettin koca