https://tr.sputniknews.com/20210922/suudi-kadin-arabasiyla-binaya-daldi-1049143026.html

Suudi kadın arabasıyla binaya daldı

Suudi kadın arabasıyla binaya daldı

Suudi Arabistan’da, bir kadının arabasıyla bir telekomünikasyon ofisine daldığı anlar görüntülendi. 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T16:45+0300

2021-09-22T16:45+0300

2021-09-22T16:49+0300

dünya

suudi arabistan

kadın

ofis

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Twitter’da 3 milyona yakın takipçisi bulunan @KSASociety, Suudi Arabistan’ın başkent yaşanan olaya ait bir videoyu paylaştı.Videoda, bir arabanın, kapıları kırarak ofise daldığı görülüyor..Yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:Olayın kaza mı yoksa kasıtlı mı olduğu bilinmiyor.

suudi arabistan

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suudi arabistan, kadın, ofis