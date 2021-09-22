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https://tr.sputniknews.com/20210922/suudi-kadin-arabasiyla-binaya-daldi-1049143026.html
Suudi kadın arabasıyla binaya daldı
Suudi kadın arabasıyla binaya daldı
Suudi Arabistan’da, bir kadının arabasıyla bir telekomünikasyon ofisine daldığı anlar görüntülendi. 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T16:45+0300
2021-09-22T16:45+0300
2021-09-22T16:49+0300
dünya
suudi arabistan
kadın
ofis
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Twitter’da 3 milyona yakın takipçisi bulunan @KSASociety, Suudi Arabistan’ın başkent yaşanan olaya ait bir videoyu paylaştı.Videoda, bir arabanın, kapıları kırarak ofise daldığı görülüyor..Yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:Olayın kaza mı yoksa kasıtlı mı olduğu bilinmiyor.
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suudi arabistan, kadın, ofis
Suudi kadın arabasıyla binaya daldı 16:45 22.09.2021 (güncellendi: 16:49 22.09.2021)
Suudi Arabistan’da, bir kadının arabasıyla bir telekomünikasyon ofisine daldığı anlar görüntülendi.
Twitter’da 3 milyona yakın takipçisi bulunan @KSASociety, Suudi Arabistan’ın başkent yaşanan olaya ait bir videoyu paylaştı.
Videoda, bir arabanın, kapıları kırarak ofise daldığı görülüyor..
Yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
“Bir kadının Riyad'ın kuzeyindeki bir telekomünikasyon şirketinin ofisine daldığı anları belgeleyen görüntüler”
Olayın kaza mı yoksa kasıtlı mı olduğu bilinmiyor.