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https://tr.sputniknews.com/20210922/suudi-kadin-arabasiyla-binaya-daldi-1049143026.html
Suudi kadın arabasıyla binaya daldı
Suudi kadın arabasıyla binaya daldı
Suudi Arabistan’da, bir kadının arabasıyla bir telekomünikasyon ofisine daldığı anlar görüntülendi. 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T16:45+0300
2021-09-22T16:49+0300
dünya
suudi arabistan
kadın
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Twitter’da 3 milyona yakın takipçisi bulunan @KSASociety, Suudi Arabistan’ın başkent yaşanan olaya ait bir videoyu paylaştı.Videoda, bir arabanın, kapıları kırarak ofise daldığı görülüyor..Yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:Olayın kaza mı yoksa kasıtlı mı olduğu bilinmiyor.
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suudi arabistan, kadın, ofis

Suudi kadın arabasıyla binaya daldı

16:45 22.09.2021 (güncellendi: 16:49 22.09.2021)
© AFP 2021 / Fayez Nureldine Suudi Arabistan'lı kadın otomobil yarışçısı
Suudi Arabistan'lı kadın otomobil yarışçısı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
© AFP 2021 / Fayez Nureldine
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Suudi Arabistan’da, bir kadının arabasıyla bir telekomünikasyon ofisine daldığı anlar görüntülendi.
Twitter’da 3 milyona yakın takipçisi bulunan @KSASociety, Suudi Arabistan’ın başkent yaşanan olaya ait bir videoyu paylaştı.
Videoda, bir arabanın, kapıları kırarak ofise daldığı görülüyor..
Yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

“Bir kadının Riyad'ın kuzeyindeki bir telekomünikasyon şirketinin ofisine daldığı anları belgeleyen görüntüler”

Olayın kaza mı yoksa kasıtlı mı olduğu bilinmiyor.
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