https://tr.sputniknews.com/20210922/taliban-afganistanda-kadinlarin-okullara-gitmesine-izin-verecek-1049154986.html
Taliban, Afganistan'da kadınların okullara gitmesine izin verecek
Taliban, Afganistan'da kadınların okullara gitmesine izin verecek
Pakistan Başbakanı İmran Han, Taliban'ın Afganistan'daki kadınların okullara gitmesine izin vereceğine inandığını, zira eğitim alınmasını engellemenin İslam'a... 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T20:13+0300
2021-09-22T20:13+0300
2021-09-22T20:13+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
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Pakistan Başbakanı İmran Han, BBC’ye verdiği röportajda Taliban'ın Afganistan'daki kadınların okullara gitmesine izin vereceğine inandığını, zira eğitim alınmasını engellemenin İslam'a aykırı bir eylem olduğunu ifade etti.Han, “(Taliban’ın) kadınlara okullara gitmesine izin vereceklerine inanıyorum. Kadınların eğitim almaması gerektiği fikri, İslam'a uygun bir şey değil” diye konuştu.Bu şekilde konulan yasağın dinle herhangi bir alakası olmadığına dikkat çeken Han, Afgan kadınların haklarını savunabilmesi için zaman gerekeceğini ifade etti.Daha önce Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin, Fox News televizyonuna verdiği mülakatta Afganistan'daki kadınların hicab giyme şartıyla eğitim alabileceklerini ve çalışabileceklerini söylemişti. Şahin, “Kadın hakları konusunda sorun olmayacak, eğitim almaları ve çalışmaları hususunda sorun olmayacak” ifadelerini kullanmıştı.Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları savunucuları, Afgan kadınların şu anda çok zor durumda olduklarını, sokaklarda dövüldüklerini ve kaçırıldıklarını, ayrıca okula gitmelerinin yasaklandığını bildirmişti. 25 Ağustos'tan bu yana Taliban, yaşamları, sağlıkları ve özgürlükleri için tehlikeli olduğu gerekçesiyle kadınların evden çıkmasını yasaklamıştı.
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afganistan, taliban
Taliban, Afganistan'da kadınların okullara gitmesine izin verecek
Pakistan Başbakanı İmran Han, Taliban'ın Afganistan'daki kadınların okullara gitmesine izin vereceğine inandığını, zira eğitim alınmasını engellemenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti.
Pakistan Başbakanı İmran Han, BBC’ye verdiği röportajda Taliban'ın Afganistan'daki kadınların okullara gitmesine izin vereceğine inandığını, zira eğitim alınmasını engellemenin İslam'a aykırı bir eylem olduğunu ifade etti.
Han, “(Taliban’ın) kadınlara okullara gitmesine izin vereceklerine inanıyorum. Kadınların eğitim almaması gerektiği fikri, İslam'a uygun bir şey değil” diye konuştu.
Bu şekilde konulan yasağın dinle herhangi bir alakası olmadığına dikkat çeken Han, Afgan kadınların haklarını savunabilmesi için zaman gerekeceğini ifade etti.
Daha önce Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin, Fox News televizyonuna verdiği mülakatta Afganistan'daki kadınların hicab giyme şartıyla eğitim alabileceklerini ve çalışabileceklerini söylemişti. Şahin, “Kadın hakları konusunda sorun olmayacak, eğitim almaları ve çalışmaları hususunda sorun olmayacak” ifadelerini kullanmıştı.
Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları savunucuları, Afgan kadınların şu anda çok zor durumda olduklarını, sokaklarda dövüldüklerini ve kaçırıldıklarını, ayrıca okula gitmelerinin yasaklandığını bildirmişti. 25 Ağustos'tan bu yana Taliban, yaşamları, sağlıkları ve özgürlükleri için tehlikeli olduğu gerekçesiyle kadınların evden çıkmasını yasaklamıştı.