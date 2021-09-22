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Taliban, sözcülerinden Suheyl Şahin'i BM daimi temsilcisi adayı gösterdi
Taliban, sözcülerinden Suheyl Şahin'i BM daimi temsilcisi adayı gösterdi
Taliban, BM'ye mektup göndererek, Genel Kurul görüşmelerine katılma talebinde bulundu ve sözcülerinden Suheyl Şahin'i BM büyükelçisi adayı gösterdi. 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T00:23+0300
2021-09-22T00:23+0300
dünya
taliban
bm genel kurulu
birleşmiş milletler (bm)
suheyl şahin
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Afganistan'da kontrolü ele geçiren ve sonrasında geçici bir hükümet görevlendiren Taliban örgütü, Birleşmiş Milletler'e (BM) niyet mektubu göndererek, Genel Kurul görüşmelerine katılma talebinde bulundu.BM Sözcüsü Ferhan Hak, Sputnik'e yaptığı açıklamada, "Mektup ayrıca Daimi Temsilcinin görevinin sona erdiğini ve artık Afganistan'ı temsil etmediğini belirtiyor. Yeni Daimi Temsilci olarak Muhammed Suheyl Şahin aday gösterildi" ifadelerini kullandı.Sözcü, konuyla ilgili nihai kararın danışma kurulu tarafından verileceğini belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20210920/taliban-afganistanin-dogusundaki-iki-vilayete-vali-atadi-1049085242.html
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taliban, bm genel kurulu, birleşmiş milletler (bm), suheyl şahin

Taliban, sözcülerinden Suheyl Şahin'i BM daimi temsilcisi adayı gösterdi

00:23 22.09.2021
© REUTERSTaliban
Taliban - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
© REUTERS
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Taliban, BM'ye mektup göndererek, Genel Kurul görüşmelerine katılma talebinde bulundu ve sözcülerinden Suheyl Şahin'i BM büyükelçisi adayı gösterdi.
Afganistan'da kontrolü ele geçiren ve sonrasında geçici bir hükümet görevlendiren Taliban örgütü, Birleşmiş Milletler'e (BM) niyet mektubu göndererek, Genel Kurul görüşmelerine katılma talebinde bulundu.
BM Sözcüsü Ferhan Hak, Sputnik'e yaptığı açıklamada, "Mektup ayrıca Daimi Temsilcinin görevinin sona erdiğini ve artık Afganistan'ı temsil etmediğini belirtiyor. Yeni Daimi Temsilci olarak Muhammed Suheyl Şahin aday gösterildi" ifadelerini kullandı.
Sözcü, konuyla ilgili nihai kararın danışma kurulu tarafından verileceğini belirtti.
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