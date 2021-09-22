https://tr.sputniknews.com/20210922/taliban-sozculerinden-suheyl-sahini-bm-daimi-temsilcisi-adayi-gosterdi-1049125300.html

Taliban, sözcülerinden Suheyl Şahin'i BM daimi temsilcisi adayı gösterdi

Taliban, sözcülerinden Suheyl Şahin'i BM daimi temsilcisi adayı gösterdi

Taliban, BM'ye mektup göndererek, Genel Kurul görüşmelerine katılma talebinde bulundu ve sözcülerinden Suheyl Şahin'i BM büyükelçisi adayı gösterdi. 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T00:23+0300

2021-09-22T00:23+0300

2021-09-22T00:23+0300

dünya

taliban

bm genel kurulu

birleşmiş milletler (bm)

suheyl şahin

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Afganistan'da kontrolü ele geçiren ve sonrasında geçici bir hükümet görevlendiren Taliban örgütü, Birleşmiş Milletler'e (BM) niyet mektubu göndererek, Genel Kurul görüşmelerine katılma talebinde bulundu.BM Sözcüsü Ferhan Hak, Sputnik'e yaptığı açıklamada, "Mektup ayrıca Daimi Temsilcinin görevinin sona erdiğini ve artık Afganistan'ı temsil etmediğini belirtiyor. Yeni Daimi Temsilci olarak Muhammed Suheyl Şahin aday gösterildi" ifadelerini kullandı.Sözcü, konuyla ilgili nihai kararın danışma kurulu tarafından verileceğini belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20210920/taliban-afganistanin-dogusundaki-iki-vilayete-vali-atadi-1049085242.html

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taliban, bm genel kurulu, birleşmiş milletler (bm), suheyl şahin