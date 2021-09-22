https://tr.sputniknews.com/20210922/teksas-valisinden-bidena-ohal-cagrisi-1049126245.html

Teksas Valisi’nden Biden’a OHAL çağrısı

Teksas Valisi’nden Biden’a OHAL çağrısı

Teksas Valisi Greg Abbott, ABD Başkanı Joe Biden’e, binlerce yasadışı göçmenin ülkeye girişinin yol açtığı sınır krizi nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan... 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T00:58+0300

2021-09-22T00:58+0300

2021-09-22T00:58+0300

dünya

teksas

ohal

teksas valisi greg abbott

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103998/50/1039985092_0:304:2561:1745_1920x0_80_0_0_f5a37d12e2ebc96be896e22d2af17116.jpg

Teksas Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre Abbott, sınır güvenliğinin federal hükümetin sorumluluğunda olduğunu kaydederek, “Bu akın, hiçbir zaman göçmenlere yardım şeklinde kullanılması amaçlanmayan kolluk kuvvetleri, sağlık hizmetleri ve insani yardım kaynaklarını hızla aşmakta” ifadesini kullandı.Teksas’taki durumu felaket olarak değerlendiren Vali, 16 bin göçmene sadece 64 sınır muhafızının tekabül ettiğini söyledi.Kayıt işleminin hızlandırılması için göçmenlerin diğer sınır kapılarına taşınması çalışmalarına askerleri çekme niyetin olduklarını anlatan Abbott, “Devam eden sınır krizi nedeniyle Teksas Eyaleti için olağanüstü hal ilan edilmesini talep ediyorum” dedi.ABD-Meksika sınırını oluşturan Rio Grande nehrini geçen 16 bin göçmen, Teksas eyaletine ait Del Rio kasabasında toplandı. Sığınma almayı bekleyen göçmenler, Del Rio Uluslararası köprünün altında yaşıyor. Göçmenlerin çoğunluğu, 2 bin kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından ülkeden kaçan Haitililer oluşturuyor.

teksas

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

teksas, ohal, teksas valisi greg abbott