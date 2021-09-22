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Teksas Valisi’nden Biden’a OHAL çağrısı
Teksas Valisi’nden Biden’a OHAL çağrısı
Teksas Valisi Greg Abbott, ABD Başkanı Joe Biden’e, binlerce yasadışı göçmenin ülkeye girişinin yol açtığı sınır krizi nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan... 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T00:58+0300
2021-09-22T00:58+0300
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Teksas Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre Abbott, sınır güvenliğinin federal hükümetin sorumluluğunda olduğunu kaydederek, “Bu akın, hiçbir zaman göçmenlere yardım şeklinde kullanılması amaçlanmayan kolluk kuvvetleri, sağlık hizmetleri ve insani yardım kaynaklarını hızla aşmakta” ifadesini kullandı.Teksas’taki durumu felaket olarak değerlendiren Vali, 16 bin göçmene sadece 64 sınır muhafızının tekabül ettiğini söyledi.Kayıt işleminin hızlandırılması için göçmenlerin diğer sınır kapılarına taşınması çalışmalarına askerleri çekme niyetin olduklarını anlatan Abbott, “Devam eden sınır krizi nedeniyle Teksas Eyaleti için olağanüstü hal ilan edilmesini talep ediyorum” dedi.ABD-Meksika sınırını oluşturan Rio Grande nehrini geçen 16 bin göçmen, Teksas eyaletine ait Del Rio kasabasında toplandı. Sığınma almayı bekleyen göçmenler, Del Rio Uluslararası köprünün altında yaşıyor. Göçmenlerin çoğunluğu, 2 bin kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından ülkeden kaçan Haitililer oluşturuyor.
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teksas, ohal, teksas valisi greg abbott

Teksas Valisi’nden Biden’a OHAL çağrısı

00:58 22.09.2021
© AP Photo / Eric GayTeksas Valisi Greg Abbott
Teksas Valisi Greg Abbott - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
© AP Photo / Eric Gay
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Teksas Valisi Greg Abbott, ABD Başkanı Joe Biden’e, binlerce yasadışı göçmenin ülkeye girişinin yol açtığı sınır krizi nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan etme çağrısında bulundu.
Teksas Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre Abbott, sınır güvenliğinin federal hükümetin sorumluluğunda olduğunu kaydederek, “Bu akın, hiçbir zaman göçmenlere yardım şeklinde kullanılması amaçlanmayan kolluk kuvvetleri, sağlık hizmetleri ve insani yardım kaynaklarını hızla aşmakta” ifadesini kullandı.
Teksas’taki durumu felaket olarak değerlendiren Vali, 16 bin göçmene sadece 64 sınır muhafızının tekabül ettiğini söyledi.
Kayıt işleminin hızlandırılması için göçmenlerin diğer sınır kapılarına taşınması çalışmalarına askerleri çekme niyetin olduklarını anlatan Abbott, “Devam eden sınır krizi nedeniyle Teksas Eyaleti için olağanüstü hal ilan edilmesini talep ediyorum” dedi.
ABD-Meksika sınırını oluşturan Rio Grande nehrini geçen 16 bin göçmen, Teksas eyaletine ait Del Rio kasabasında toplandı. Sığınma almayı bekleyen göçmenler, Del Rio Uluslararası köprünün altında yaşıyor. Göçmenlerin çoğunluğu, 2 bin kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından ülkeden kaçan Haitililer oluşturuyor.
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