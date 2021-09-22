https://tr.sputniknews.com/20210922/trump-yegenine-ve-new-york-timesa-100-milyon-dolarlik-dava-acti-1049134614.html

Trump, yeğenine ve New York Times’a 100 milyon dolarlık dava açtı

Trump, yeğenine ve New York Times’a 100 milyon dolarlık dava açtı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, mali durumuyla ilgili 2018’de yayınlanan Pulitzer ödüllü makale nedeniyle yeğeni Mary L. Trump ve ABD’nin önde gelen... 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T11:30+0300

2021-09-22T11:30+0300

2021-09-22T11:30+0300

dünya

abd

donald trump

kitap

pulitzer

marry poppins returns

new york times

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, yeğeni Mary L. Trump ve ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times’a dava açtı. Eski Başkan Trump’ın söz konusu davayı, mali durumuyla ilgili gazetede 2018’de yayınlanan ve 2019 yılında Pulitzer ödülüne layık görülen makale nedeniyle açtığı ifade edilerek, bu makale ile kendisine vergi beyannamelerini almak için komplo kurulduğunu ileri sürdüğü belirtildi. Trump, yeğeni Mary Trump ve 3 New York Times muhabiri Susanne Craig, David Barstow ve Russell Buettner’a komplo iddiasıyla açtığı davada karşı taraftan 100 milyon dolar istedi. Dava dilekçesinde, şu ifadelere yer verildi:New York Times: 'Bağımsız medya kuruluşlarını susturma girişimi'New York Times’tan yapılan açıklamada, davaya itiraz edilmesinin planlandığı aktarıldı. Gazetenin sözcüsü Danielle Rhoades Ha, "Times'ın Donald Trump'ın vergilerini kapsayan makalesi, kamu yararının önüne geçen bir konuda yapılan titiz bir haber olarak vatandaşları bilgilendirmeye yardımcı oldu. Bu dava, bağımsız medya kuruluşlarını susturma girişimi ve buna şiddetle karşı çıkmayı planlıyoruz” dedi.Mary Trump ise Trump’ı çaresiz olarak nitelendirerek, "Bence o bir kaybeden. Bu çaresizlik. Duvarlar kapanıyor ve duvara yapışacağını düşündüğü her şeyi duvara atıyor. Donald her zaman yaptığı gibi, konuyu değiştirmeye çalışacak" diye konuştu.Mary Trump daha önce de Trump hakkında geçen yıl yayımladığı çok satan kitabı ve ABD medyasına verdiği röportajlarda Trump'ın mali durumu ve ödediği vergilere ilişkin bilgileri New York Times'a verdiğini ifade etmişti. Trump, yeğeninin kitabında yer alan iddiaları sürekli olarak reddetmiş, yayınlanmasını engellemek için dava açmıştı. Trump’ın açtığı yeni dava da Mary Trump'ın kitabının yayımlanmasını durdurma girişiminde bulunduğu Dutchess County'deki New York Eyalet Mahkemesi’nde açıldı.

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abd, donald trump, kitap, pulitzer, marry poppins returns, new york times