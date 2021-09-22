Tunç Soyer: Gençlerimiz için iki ilçede yurt kiraladık

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kira ve özel yurt fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle barınma problemi yaşayan öğrencilerle ilgili açıklamalarda bulundu.Yaşanan mağduriyetin farkında olduklarını belirten Soyer, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Gençlerimiz için Buca ve Bornova'da iki yurt kiraladık. Özel yurt sahipleriyle ise kontenjan için görüşmelerimiz devam ediyor. Bu ülkenin geleceğini, sokakta sahipsiz bırakmayacağız" dedi.Soyer, bir sonraki paylaşımında "Ev sahiplerine bir çağrıda bulunmak istiyorum; Zor günlerde gösterdiğimiz dayanışmayı çocuklarımız için de göstermek mecburiyetindeyiz. Aydınlık yarınlara ancak aydın gençlerimizle varacağımızı unutmayalım" ifadesini kullandı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, barınma problemi yaşayan gençler için Buca ve Bornova'da iki yurt kiraladıklarını duyurdu.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kira ve özel yurt fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle barınma problemi yaşayan öğrencilerle ilgili açıklamalarda bulundu.
Yaşanan mağduriyetin farkında olduklarını belirten Soyer, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Gençlerimiz için Buca ve Bornova'da iki yurt kiraladık. Özel yurt sahipleriyle ise kontenjan için görüşmelerimiz devam ediyor. Bu ülkenin geleceğini, sokakta sahipsiz bırakmayacağız" dedi.
Kira artışları nedeniyle öğrencilerimizin yaşadığı mağduriyetin farkındayız.
Gençlerimiz için Buca ve Bornova'da iki yurt kiraladık. Özel yurt sahipleriyle ise kontenjan için görüşmelerimiz devam ediyor.
Bu ülkenin geleceğini, sokakta sahipsiz bırakmayacağız.
Soyer, bir sonraki paylaşımında "Ev sahiplerine bir çağrıda bulunmak istiyorum; Zor günlerde gösterdiğimiz dayanışmayı çocuklarımız için de göstermek mecburiyetindeyiz. Aydınlık yarınlara ancak aydın gençlerimizle varacağımızı unutmayalım" ifadesini kullandı.