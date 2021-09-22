https://tr.sputniknews.com/20210922/tunc-soyer-genclerimiz-icin-iki-yurt-kiraladik-1049143278.html

Tunç Soyer: Gençlerimiz için iki ilçede yurt kiraladık

Tunç Soyer: Gençlerimiz için iki ilçede yurt kiraladık

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, barınma problemi yaşayan gençler için Buca ve Bornova'da iki yurt kiraladıklarını duyurdu. 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T15:10+0300

2021-09-22T15:10+0300

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türkiye

izmir büyükşehir belediyesi

üniversite

yurt

tunç soyer

barınma

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kira ve özel yurt fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle barınma problemi yaşayan öğrencilerle ilgili açıklamalarda bulundu.Yaşanan mağduriyetin farkında olduklarını belirten Soyer, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Gençlerimiz için Buca ve Bornova'da iki yurt kiraladık. Özel yurt sahipleriyle ise kontenjan için görüşmelerimiz devam ediyor. Bu ülkenin geleceğini, sokakta sahipsiz bırakmayacağız" dedi.Soyer, bir sonraki paylaşımında "Ev sahiplerine bir çağrıda bulunmak istiyorum; Zor günlerde gösterdiğimiz dayanışmayı çocuklarımız için de göstermek mecburiyetindeyiz. Aydınlık yarınlara ancak aydın gençlerimizle varacağımızı unutmayalım" ifadesini kullandı.

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izmir büyükşehir belediyesi, üniversite, yurt, tunç soyer, barınma