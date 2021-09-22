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Türk düğün konvoyuna Fransa’da ceza
Türk düğün konvoyuna Fransa’da ceza
Türklerin oluşturdukları düğün konvoyu son yıllarda Avrupa’da giderek artan şekilde sorun yaratıyor. Fransa’nın başkenti Paris’in kuzeyindeki Laigneville’deki... 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T09:32+0300
2021-09-22T09:32+0300
yaşam
avrupa
fransa
ceza
düğün konvoyu
trafik cezası
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Türk düğün konvoyu Fransa'da Laigneville’in ana caddelerinden birinde yaklaşık 20 dakika dolaştı.Hürriyet'ten Güven Özalp'in haberine göre konvoy, trafik kurallarını 71 kez ihlal etti.İhlaller için toplam 9 bin 585 Euro ceza kesildi. Farklı sürücülerin ehliyetlerinden düşürülen puanlar ise toplamda 100’e ulaştı. Fransa’da ehliyetlerde 12 üzerinden puanlama sistemi var. Buna benzer olaylara Belçika ve Hollanda da sıkça rastlanıyor.
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avrupa, fransa, ceza, düğün konvoyu, trafik cezası

Türk düğün konvoyuna Fransa’da ceza

09:32 22.09.2021
© DHAdüğün konvoyu
düğün konvoyu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
© DHA
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Türklerin oluşturdukları düğün konvoyu son yıllarda Avrupa’da giderek artan şekilde sorun yaratıyor. Fransa’nın başkenti Paris’in kuzeyindeki Laigneville’deki düğün konvoyu trafik kurallarını 71 kez ihlal etti.
Türk düğün konvoyu Fransa'da Laigneville’in ana caddelerinden birinde yaklaşık 20 dakika dolaştı.
Hürriyet'ten Güven Özalp'in haberine göre konvoy, trafik kurallarını 71 kez ihlal etti.
İhlaller için toplam 9 bin 585 Euro ceza kesildi. Farklı sürücülerin ehliyetlerinden düşürülen puanlar ise toplamda 100’e ulaştı. Fransa’da ehliyetlerde 12 üzerinden puanlama sistemi var. Buna benzer olaylara Belçika ve Hollanda da sıkça rastlanıyor.
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