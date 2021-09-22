https://tr.sputniknews.com/20210922/turkiye-kripto-paraya-kapilari-tamamen-kapatti-mi-1049136998.html

Türkiye, kripto paraya kapıları tamamen kapattı mı?

Türkiye, kripto paraya kapıları tamamen kapattı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kripto paraya ilişkin kullandığı ‘Onlara karşı ayrı bir savaşımız, ayrı bir mücadelemiz var’ sözleri yeni bir tartışma... 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T12:29+0300

2021-09-22T12:29+0300

2021-09-22T12:29+0300

görüş

recep tayyip erdoğan

tbmm

abd merkez bankası (fed)

mersin

binali yıldırım

merkez bankası

bitcoin

kripto para

ethereum

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/12/1044535415_0:173:3072:1901_1920x0_80_0_0_ba8a89ca0f7b1d4a84eb7401ab811bd5.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mersin ziyaretleri kapsamında, 17 Eylül’de, Türkiye’nin farklı bölgelerinden gençlerle bir araya geldi.Bir genç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Benim sorum, kripto parayla alakalı. Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası, Dijital Türk Lirası platformu kurdu. Bu kararla acaba Türkiye kripto paraya mı açılmayı planlıyor? Biz açıkçası, gençler olarak ailelerimize bu konuda cevap veremiyoruz. Sizin bu konudaki fikirlerinizi merak ediyoruz” sorusunu yöneltti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise “Bir defa bizim bu kripto paraya açılma diye bir derdimiz kesinlikle yok. Onlara karşı ayrı bir savaşımız, ayrı bir mücadelemiz var. Onlara da böyle bir prim zaten asla vermeyiz. Vermeyeceğiz de. Biz şu anda bu konuda kendi asli hüviyeti olan paramızla yola devam edeceğiz” diyerek yanıtladı.Erdoğan’ın sözü AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'a bırakması üzerine ise o da “Kripto para maalesef mağduriyetlere de kapı açıyor. Dolayısıyla çok ciddi denetime ihtiyaç gösteren bir şey. Bir nevi hayali bir geleceğe yönelik satış yapılıyor ve ondan sonra bunun kötü örneklerini gördük, mağdur olanları da gördük. İleride takdirinizle bu istismarları, yanlışları önlemek için devlet olarak, hükümet olarak bazı düzenlemeler yapmak gerekebilir. Onunla ilgili çalışmalar başlatıldı” cevabını verdi.‘Yeni ekonomiyi konuşuyor olacağız’Sputnik, bu açıklamaları Eski ABD Merkez Bankası (FED) Araştırma Direktörü Erkin Şahinöz ve kripto para üzerine çalışmaları ile bilinen Avukat Tevfik Kerem Bilen’e sordu.Şahinöz, kripto paraların gelişim sürecini şöyle anlattı:‘Türkiye’nin daha kucaklayıcı bir yaklaşım sergilemesini tercih ederim’Peki, Türkiye’nin bu tutumu nasıl yorumlanmalıdır? Eski FED Araştırma Direktörü Şahinöz, bu konuya dair şunları söyledi:‘Ben kabul etmiyorum’ demesi mümkün değil’Türkiye’nin kapılarını kapalı tutsa da blokzincir teknolojisinin önce şirketleri zorlayacağını ifade eden Şahinöz, şunları kaydetti:‘Kripto paranın bir hukuki nitelendirilmesi yapılması gerekiyor’Kripto para konusunda bir sorun da Türkiye’de bu konuyla ilgili yasal düzenlemelerin eksik olmasından kaynaklanıyor. Kripto para üzerine çalışmaları ile bilinen Avukat Tevfik Kerem Bilen, “Kripto paraların şu anda hem bu varlık alım satım yapan borsaların hem yurt içi hem yurt dışı borsaların Türkiye'de şu anda yerleşik olarak bir denetimi yok” diyerek şunları ekledi:Kripto para raporu komisyondaTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, geçtiğimiz Mayıs ayında, kripto para raporunu hazırlayarak TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’na sunmuştu. Raporda, kripto paraların asli değerinin olmadığı ve değerinin çok oynak olduğu ifadelerine yer verildi.Bu raporu değerlendiren Avukat Bilen, “Meclisteki çalışma bu kazancın vergilendirilebilmesi ile alakalı. Nasıl vergilendirilebilir? Devlet bu yönde nasıl bir kazanç elde edebilir? Çünkü kayıt dışı olduğu için şu anda herhangi bir gelir vergisi alınmıyor” değerlendirmesinde bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20210917/uzman-isim-anlatti-merkez-bankasinin-dijital-turk-lirasi-hakkinda-bilinmesi-gerekenler-1048995543.html

mersin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Turan Salcı https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

Turan Salcı https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Turan Salcı https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

recep tayyip erdoğan, tbmm, abd merkez bankası (fed), mersin, binali yıldırım, merkez bankası, bitcoin, kripto para, ethereum, turan salcı