Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Erginay, Taliban'ın 'Dışişleri Bakan Vekili' Muttaki'yle görüştü
© AA / Twitter Afganistan'da, Taliban yönetimi "Dışişleri Bakan Vekili" Emirhan Muttaki ile Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay bir araya geldi.
Afganistan'da, Taliban yönetimi "Dışişleri Bakan Vekili" Emirhan Muttaki ile Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay bir araya geldi.
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Muttaki ve Erginay'ın bir araya geldiğini açıkladı.
Mücahid, görüşmede insani yardım, sağlık, Afgan mülteciler ve öğrenciler konularının ele alındığını belirtti.
Afganistan 'Dışişleri Bakan Vekili' Muttaki, Türkiye'den Afganistan'daki projelerini tamamlamasını isteyerek, ilişkilerin ve iş birliğinin sürdürülmesi arzusuna vurgu yaptı.
۱/۲ـ د ا.ا.ا بهرنیو چارو سرپرست وزیر محترم مولوي امیرخان متقي نن د ترکيې له سفیر ښاغلي جيهاد ارګين آی سره ناسته وکړه.— Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) September 22, 2021
په دغه لیدنه کې په دوه اړخيزو اړيکو، بشري او صحي مرستو، افغان مهاجرينو او محصلينو او یولړ نورو اړونده موضوعاتو باندي خبرې وسوې. pic.twitter.com/8JAg4N9tIT