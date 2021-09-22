https://tr.sputniknews.com/20210922/turkiyenin-kabil-buyukelcisi-erginay-talibanin-disisleri-bakan-vekili-muttakiyle-gorustu-1049159915.html

Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Erginay, Taliban'ın 'Dışişleri Bakan Vekili' Muttaki'yle görüştü

Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Erginay, Taliban'ın 'Dışişleri Bakan Vekili' Muttaki'yle görüştü

Afganistan'da, Taliban yönetimi "Dışişleri Bakan Vekili" Emirhan Muttaki ile Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay bir araya geldi. 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T22:52+0300

2021-09-22T22:52+0300

2021-09-22T22:52+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

türkiye

taliban

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Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Muttaki ve Erginay'ın bir araya geldiğini açıkladı.Mücahid, görüşmede insani yardım, sağlık, Afgan mülteciler ve öğrenciler konularının ele alındığını belirtti.Afganistan 'Dışişleri Bakan Vekili' Muttaki, Türkiye'den Afganistan'daki projelerini tamamlamasını isteyerek, ilişkilerin ve iş birliğinin sürdürülmesi arzusuna vurgu yaptı.

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afganistan, türkiye, taliban