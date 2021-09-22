Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210922/tutuklandigini-duyan-sanik-adliye-penceresinden-atladi-1049148906.html
Tutuklandığını duyan sanık adliye penceresinden atladı
Tutuklandığını duyan sanık adliye penceresinden atladı
Mersin'deki duruşmada hakkında tutuklama kararı verilen sanık, Ankara Adliyesi'nin 2. katındaki salonunun penceresinden atladı. Hastaneye kaldırılan sanığın... 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T17:23+0300
2021-09-22T17:23+0300
2021-09-22T17:23+0300
türkiye
ankara adliyesi
ses ve görüntülü bilişim sistemi (segbis)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1049148870_0:770:2001:1895_1920x0_80_0_0_42ed013e76a535932e9ea1ded534aedd.jpg
Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı Mersin'deki duruşmada hakkında tutuklama kararı verilen sanık, Ankara Adliyesi'nin 2. katındaki salonunun penceresinden atladı.Serdar P, yaralama suçundan yargılandığı Mersin'de görülen duruşmaya SEGBİS ile Ankara 43. Asliye Ceza Mahkemesi salonundan bağlandı.Serdar P, duruşma sonunda hakimin tutuklama kararını okuduğu sırada 2. kattaki salonun açık penceresinden atladı.Adliyenin C kapsının yanındaki zemine düşen sanık, ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Serdar P'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1049148870_0:583:2001:2083_1920x0_80_0_0_87b88ad99d67793061dad0fd701cb5a3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ankara adliyesi, ses ve görüntülü bilişim sistemi (segbis)
Tutuklandığını duyan sanık adliye penceresinden atladı
Mersin'deki duruşmada hakkında tutuklama kararı verilen sanık, Ankara Adliyesi'nin 2. katındaki salonunun penceresinden atladı. Hastaneye kaldırılan sanığın hayati tehlikesi sürüyor.
Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı Mersin'deki duruşmada hakkında tutuklama kararı verilen sanık, Ankara Adliyesi'nin 2. katındaki salonunun penceresinden atladı.
Serdar P, yaralama suçundan yargılandığı Mersin'de görülen duruşmaya SEGBİS ile Ankara 43. Asliye Ceza Mahkemesi salonundan bağlandı.
Serdar P, duruşma sonunda hakimin tutuklama kararını okuduğu sırada 2. kattaki salonun açık penceresinden atladı.
Adliyenin C kapsının yanındaki zemine düşen sanık, ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Serdar P'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi