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https://tr.sputniknews.com/20210922/tutuklandigini-duyan-sanik-adliye-penceresinden-atladi-1049148906.html
Tutuklandığını duyan sanık adliye penceresinden atladı
Tutuklandığını duyan sanık adliye penceresinden atladı
Mersin'deki duruşmada hakkında tutuklama kararı verilen sanık, Ankara Adliyesi'nin 2. katındaki salonunun penceresinden atladı. Hastaneye kaldırılan sanığın... 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T17:23+0300
2021-09-22T17:23+0300
türkiye
ankara adliyesi
ses ve görüntülü bilişim sistemi (segbis)
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Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı Mersin'deki duruşmada hakkında tutuklama kararı verilen sanık, Ankara Adliyesi'nin 2. katındaki salonunun penceresinden atladı.Serdar P, yaralama suçundan yargılandığı Mersin'de görülen duruşmaya SEGBİS ile Ankara 43. Asliye Ceza Mahkemesi salonundan bağlandı.Serdar P, duruşma sonunda hakimin tutuklama kararını okuduğu sırada 2. kattaki salonun açık penceresinden atladı.Adliyenin C kapsının yanındaki zemine düşen sanık, ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Serdar P'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi
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ankara adliyesi, ses ve görüntülü bilişim sistemi (segbis)

Tutuklandığını duyan sanık adliye penceresinden atladı

17:23 22.09.2021
© AASes ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı Mersin'deki duruşmada hakimin tutuklama kararı verdiği sanık, Ankara Adliyesi'nin 2. katındaki salonunun penceresinden atladı.
Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı Mersin'deki duruşmada hakimin tutuklama kararı verdiği sanık, Ankara Adliyesi'nin 2. katındaki salonunun penceresinden atladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
© AA
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Mersin'deki duruşmada hakkında tutuklama kararı verilen sanık, Ankara Adliyesi'nin 2. katındaki salonunun penceresinden atladı. Hastaneye kaldırılan sanığın hayati tehlikesi sürüyor.
Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı Mersin'deki duruşmada hakkında tutuklama kararı verilen sanık, Ankara Adliyesi'nin 2. katındaki salonunun penceresinden atladı.
Serdar P, yaralama suçundan yargılandığı Mersin'de görülen duruşmaya SEGBİS ile Ankara 43. Asliye Ceza Mahkemesi salonundan bağlandı.
Serdar P, duruşma sonunda hakimin tutuklama kararını okuduğu sırada 2. kattaki salonun açık penceresinden atladı.
Adliyenin C kapsının yanındaki zemine düşen sanık, ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Serdar P'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi
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