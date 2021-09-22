https://tr.sputniknews.com/20210922/ukrayna-devlet-baskani-zelenskiyin-birinci-yardimcisi-sefire-suikast-girisimi-1049135327.html

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Birinci Yardımcısı Şefir'e suikast girişimi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Birinci Yardımcısı Şefir'e suikast girişimi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Birinci Yardımcısı Sergey Şefir'in bulunduğu araca Kiev yakınlarında silahlı saldırı düzenlendiği açıklandı. 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T11:47+0300

2021-09-22T11:47+0300

2021-09-22T12:33+0300

ukrayna

suikast

vladimir zelenskiy

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Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Birinci Yardımcısı Şefir'in aracı, bu sabah saat 10:00 sularında başkent Kiev yakınlarındaki Lesniki kasabasında silahlı kişilerce hedef alındı.Bakanlık, Şefir'in aracına ateş açan kişilerin yakalanması için polis tarafından özel operasyon yürütüldüğünü bildirdi.'Şoför yaralandı'Bu arada Ukrayna Ulusal Polis Teşkilatı, araca 10'dan fazla mermi isabet ettiğini ve şoförün yaralandığını belirtti.Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko, seyir halindeki araca ormanlık alandan otomatik silahla ateş açıldığını ve şoförün ağır yaralı olduğunu kaydetti.Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, saldırının ardından 'kasıtlı cinayet' maddesi kapsamında dava açılarak soruşturma başlatıldığını açıkladı.Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), soruşturmaya müdahil olduklarını duyurdu.SBU, "Ulusal Polis Teşkilatı ve Devlet Güvenlik İdaresi ile birlikte olayın tüm koşullarını açığa çıkaracak. Gerekli soruşturma faaliyetleri yürütülüyor, SBU üyeleri olay yerine çalışma yapıyor" ifadelerini kullandı.'Zelenskiy açıklama yapacak'Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Sözcüsü Sergey Nikiforov, New York'ta bulunan Zelenskiy'e suikast girişimi hakkında derhal bilgi verildiğini ve Zelenskiy'in kısa süre içinde olayla ilgili kamuoyu açıklaması yapacağını ifade etti.

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ukrayna, suikast, vladimir zelenskiy