Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Birinci Yardımcısı Şefir'e suikast girişimi
11:47 22.09.2021 (güncellendi: 12:33 22.09.2021)
© REUTERS / Stefanie LoosUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
© REUTERS / Stefanie Loos
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Birinci Yardımcısı Sergey Şefir'in bulunduğu araca Kiev yakınlarında silahlı saldırı düzenlendiği açıklandı.
Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Birinci Yardımcısı Şefir'in aracı, bu sabah saat 10:00 sularında başkent Kiev yakınlarındaki Lesniki kasabasında silahlı kişilerce hedef alındı.
Bakanlık, Şefir'in aracına ateş açan kişilerin yakalanması için polis tarafından özel operasyon yürütüldüğünü bildirdi.
'Şoför yaralandı'
Bu arada Ukrayna Ulusal Polis Teşkilatı, araca 10'dan fazla mermi isabet ettiğini ve şoförün yaralandığını belirtti.
Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko, seyir halindeki araca ormanlık alandan otomatik silahla ateş açıldığını ve şoförün ağır yaralı olduğunu kaydetti.
Под Киевом обстреляли автомобиль Первого помощника президента Украины Сергея Шефира.— Игорь Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) September 22, 2021
Местные СМИ сообщают, что водитель находится в реанимации — в него попало три пули. Всего по машине выстрелили больше 10 раз автоматной очередью. Шефир не пострадал. pic.twitter.com/LdZxPRhuLy
Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, saldırının ardından 'kasıtlı cinayet' maddesi kapsamında dava açılarak soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), soruşturmaya müdahil olduklarını duyurdu.
SBU, "Ulusal Polis Teşkilatı ve Devlet Güvenlik İdaresi ile birlikte olayın tüm koşullarını açığa çıkaracak. Gerekli soruşturma faaliyetleri yürütülüyor, SBU üyeleri olay yerine çalışma yapıyor" ifadelerini kullandı.
SBU, "Ulusal Polis Teşkilatı ve Devlet Güvenlik İdaresi ile birlikte olayın tüm koşullarını açığa çıkaracak. Gerekli soruşturma faaliyetleri yürütülüyor, SBU üyeleri olay yerine çalışma yapıyor" ifadelerini kullandı.
'Zelenskiy açıklama yapacak'
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Sözcüsü Sergey Nikiforov, New York'ta bulunan Zelenskiy'e suikast girişimi hakkında derhal bilgi verildiğini ve Zelenskiy'in kısa süre içinde olayla ilgili kamuoyu açıklaması yapacağını ifade etti.