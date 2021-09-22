https://tr.sputniknews.com/20210922/ukrayna-disisleri-bakani-kuleba-rusyayla-iliskiler-2014te-kesilmeliydi-1049161933.html
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Rusya’yla ilişkiler 2014’te kesilmeliydi
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Rusya’yla ilişkiler 2014’te kesilmeliydi
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Rusya'yla diplomatik ilişkileri kesmenin şu an için makul olmadığını söyledi. 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T23:42+0300
2021-09-22T23:42+0300
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, yerel medyaya açıklamasında, Rusya'yla diplomatik ilişkileri kesme taleplerini değerlendirdi.Kuleba, "Diplomatik ilişkileri 2014'te kesmek gerekiyordu. Şimdi bu konuya dönmek için çok üst düzeyde feci bir şeyin yaşanması gerekiyor, çünkü diplomatik ilişkilerin kesilmesi idam cezası demek. Bu konu Ukrayna medyasında sürekli dolaşıyor. Bu, reel siyasetten uzak bir söylem. Bunun güzel bir slogan olduğunu anlıyorum, ancak hiçbir yararı yok. Birisi fark etmediyse aramızda zaten fiili bir ilişki yok ve gidip öylesine ilişki koparmak makul olmayan bir adım. Sert adımlardan yanayım ama sertliğin makul, düşünceli ve zamanında olması gerektiğine inanıyorum. Sadece etrafta koşuşturmak, el kol sallamak ve ilişkileri kesmek etkisiz" ifadelerini kullandı.'ABD'nin yardımı 1 milyar dolar olmalı'Dışişleri Bakanı Kuleba, ayrıca ABD'nin Ukrayna'ya mali yardımını da değerlendirerek, "ABD'nin Ukrayna'ya mali destek seviyesinin yılda 1 milyar dolara ulaşması gerektiğine inanıyorum" dedi.Kuleba, bunun önümüzdeki yıllarda gerçekleşmesi gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:Ayrıca Ukrayna'nın ne zaman NATO üyeliğiyle ilgili eylem planını alacağını bilmediklerini söyleyen Kuleba, sürecin aşırı uzadığını belirterek, NATO içinde Ukrayna’nın üyeliğine karşı olan ülkelerin olduğunu iddia etti.
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abd, rusya, ukrayna, nato, yardım, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Rusya’yla ilişkiler 2014’te kesilmeliydi
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Rusya'yla diplomatik ilişkileri kesmenin şu an için makul olmadığını söyledi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, yerel medyaya açıklamasında, Rusya'yla diplomatik ilişkileri kesme taleplerini değerlendirdi.
Kuleba, "Diplomatik ilişkileri 2014'te kesmek gerekiyordu. Şimdi bu konuya dönmek için çok üst düzeyde feci bir şeyin yaşanması gerekiyor, çünkü diplomatik ilişkilerin kesilmesi idam cezası demek. Bu konu Ukrayna medyasında sürekli dolaşıyor. Bu, reel siyasetten uzak bir söylem. Bunun güzel bir slogan olduğunu anlıyorum, ancak hiçbir yararı yok. Birisi fark etmediyse aramızda zaten fiili bir ilişki yok ve gidip öylesine ilişki koparmak makul olmayan bir adım. Sert adımlardan yanayım ama sertliğin makul, düşünceli ve zamanında olması gerektiğine inanıyorum. Sadece etrafta koşuşturmak, el kol sallamak ve ilişkileri kesmek etkisiz" ifadelerini kullandı.
'ABD'nin yardımı 1 milyar dolar olmalı'
Dışişleri Bakanı Kuleba, ayrıca ABD'nin Ukrayna'ya mali yardımını da değerlendirerek, "ABD'nin Ukrayna'ya mali destek seviyesinin yılda 1 milyar dolara ulaşması gerektiğine inanıyorum" dedi.
Kuleba, bunun önümüzdeki yıllarda gerçekleşmesi gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu miktarın önemli bir kısmı güvenlik sektörüne gitmeli. ABD'den 1 milyar veya daha fazla yardım alan ülkeler kulübü, seçkinler kulübüdür. Bu, herhangi bir statüden çok daha iyi, çünkü gerçek pratik yardım anlamına geliyor."
Ayrıca Ukrayna'nın ne zaman NATO üyeliğiyle ilgili eylem planını alacağını bilmediklerini söyleyen Kuleba, sürecin aşırı uzadığını belirterek, NATO içinde Ukrayna’nın üyeliğine karşı olan ülkelerin olduğunu iddia etti.