Sex and the City oyuncusu Garson hayatını kaybetti

Sex and the City oyuncusu Garson hayatını kaybetti

Sex and the City dizisinde yetenek avcısı ve menajer Stanford Blatch karakterini canlandıran ünlü aktör Willie Garson, 57 yaşında hayatını kaybetti. 22.09.2021, Sputnik Türkiye

Garson’un ölümü, oğlu tarafından "Seni çok seviyorum baba. Huzur içinde yat, tüm maceralarını benimle paylaştığın ve başardığın onca şey için çok mutluyum, seninle gurur duyuyorum" ifadeleriyle duyuruldu.Bir HBO/HBO Max sözcüsü de Garson'ın vefatını doğruladı ve "Willie Garson, ekranda olduğu gibi hayattaydı, sadık bir arkadaş ve evrenindeki herkes için parlak bir ışıktı" dedi.ABD New Jersey'de doğan Garson, oyunculuğa 13 yaşında başladı ve Wesleyan Üniversitesi'nde eğitimine devam etti. Garson'un Hollywood kariyerine 'Cheers' ve 'Family Ties' gibi TV programlarında konuk oyuncu rolleriyle başladı.Garson'ın altı sezon yayınlanan 'White Collar' dizisindeki rol arkadaşı Matt Bomer ise, Garson'un ölümünün ardından şunları söyledi: "Hala senin olmadığın bir dünyaya alışamadım, gülmeye ya da ilham almaya ihtiyacım olduğunda seni arayamayacağım. Elveda derken yaptığın son şey maskeni indirmek, gülümsemek ve göz kırpmak oldu (ben Kovid'den nefret ediyorum). Biliyorum, yaşadığın acıyı yansıtmadı ama benim için olduğun her şeyin göstergesiydi: Beni ayağa kaldıran, beni iyileştiren ve her zaman, her zaman gülümseten biri."

