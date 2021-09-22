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Veyis Ateş: Bazıları bana 'Nerede suç duyurusu?' diyor, sizi buna tanıklık etmekten men ediyorum
https://tr.sputniknews.com/20210922/veyis-ates-bazilari-bana-nerede-suc-duyurusu-diyor-sizi-buna-taniklik-etmekten-men-ediyorum-1049140178.html
Veyis Ateş: Bazıları bana 'Nerede suç duyurusu?' diyor, sizi buna tanıklık etmekten men ediyorum
Veyis Ateş: Bazıları bana 'Nerede suç duyurusu?' diyor, sizi buna tanıklık etmekten men ediyorum
İş insanı Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediği ileri sürülen ve bu iddianın ardından Habertürk'teki görevinden ayrılan Veyis Ateş, üç ay önce... 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T13:58+0300
2021-09-22T13:58+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
veyis ateş

Veyis Ateş: Bazıları bana 'Nerede suç duyurusu?' diyor, sizi buna tanıklık etmekten men ediyorum

13:58 22.09.2021
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İş insanı Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediği ileri sürülen ve bu iddianın ardından Habertürk'teki görevinden ayrılan Veyis Ateş, üç ay önce yapacağını duyurduğu suç duyurusu hakkında konuştu. Ateş, "Bazıları bana soruyorlar, yazıyorlar; 'E’ hadi nerede suç duyurusu diye.' Sizi buna tanık etmekten men ediyorum, değmezsiniz?" dedi.
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