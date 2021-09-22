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https://tr.sputniknews.com/20210922/veyis-ates-bazilari-bana-nerede-suc-duyurusu-diyor-sizi-buna-taniklik-etmekten-men-ediyorum-1049140178.html
Veyis Ateş: Bazıları bana 'Nerede suç duyurusu?' diyor, sizi buna tanıklık etmekten men ediyorum
Veyis Ateş: Bazıları bana 'Nerede suç duyurusu?' diyor, sizi buna tanıklık etmekten men ediyorum
İş insanı Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediği ileri sürülen ve bu iddianın ardından Habertürk'teki görevinden ayrılan Veyis Ateş, üç ay önce... 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T13:58+0300
2021-09-22T13:58+0300
2021-09-22T13:58+0300
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veyis ateş
Veyis Ateş: Bazıları bana 'Nerede suç duyurusu?' diyor, sizi buna tanıklık etmekten men ediyorum Ayrıntılar geliyor
İş insanı Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediği ileri sürülen ve bu iddianın ardından Habertürk'teki görevinden ayrılan Veyis Ateş, üç ay önce yapacağını duyurduğu suç duyurusu hakkında konuştu. Ateş, "Bazıları bana soruyorlar, yazıyorlar; 'E’ hadi nerede suç duyurusu diye.' Sizi buna tanık etmekten men ediyorum, değmezsiniz?" dedi.