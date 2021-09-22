https://tr.sputniknews.com/20210922/yanginlar-nedeniyle-karbondioksit-emisyonlari-rekor-seviyeye-ulasti-1049154216.html

Yangınlar nedeniyle karbondioksit emisyonları rekor seviyeye ulaştı

Yangınlar nedeniyle karbondioksit emisyonları rekor seviyeye ulaştı

Türkiye dahil pek çok Akdeniz ülkesiyle ABD ve Rusya'da etkili olan şiddetli orman yangınları, dünya çapında karbondioksit salınımının Temmuz ve Ağustos'ta... 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T19:36+0300

2021-09-22T19:36+0300

2021-09-22T19:36+0300

yaşam

orman yangını

hava kirliliği

çevre kirliliği

karbondioksit

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1f/1048463474_0:81:1600:981_1920x0_80_0_0_9cb1882bec4afc08af99ee19b56f5889.jpg

Bu yaz Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Akdeniz ülkeleri ile Rusya ve ABD'de etkili olan şiddetli orman yangınları nedeniyle dünya çapında karbondioksit salınımının rekor seviyeye yükseldiği bildirildi.AB'ye bağlı Copernicus Atmosfer Gözetim Merkezinden yapılan açıklamada Temmuz ve Ağustos aylarında kuzey yarımkürede çıkan şiddetli orman yangınlarının, ölçümlerin başladığı 2003 yılından bu yana kaydedilen en yüksek karbondioksit emisyonuna yol açtığı kaydedildi.DW Türkçe'nin aktardığı habere göre, Merkez, yangınların alışılmadık yoğunlukta olduğuna ve alışılandan daha uzun sürdüğüne işaret ederek dünya çapında yol açtığı emisyon miktarının Temmuz ayında 1258,8 megaton, Ağustos ayında da 1348,6 megaton olarak tahmin edildiğini bildirdi.Dünya çapında yangınların Temmuz ve Ağustos aylarında yol açtığı emisyonun yarısından fazlası, ABD ve Rusya'nın Sibirya bölgesindeki yangınlardan kaynaklandı. Rusya'nın Yakutistan bölgesi ile Çukotka Özerk Okrugu başta olmak üzere tek başına 970 megaton emisyona yol açtığı kaydedildi.Şiddetli orman yangınları bu bölgelerin yanı sıra Türkiye, Yunanistan, İspanya, Fransa ve İtalya gibi Akdeniz ülkelerinde de can kaybı ve hasara yol açmıştı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

orman yangını, hava kirliliği, çevre kirliliği, karbondioksit