https://tr.sputniknews.com/20210922/yeni-safak-yazari-ekmek-arasi-angela-donerine-buyurun-1049130782.html

Yeni Şafak yazarı: Ekmek arası Angela dönerine buyurun

Yeni Şafak yazarı: Ekmek arası Angela dönerine buyurun

Yeni Şafak yazarı Korkmaz, Almanya Başbakanı Angela Merkel için 'Evanjelik Papazın Kızı' ifadesini kullanarak, "Sadece Alman medyasında değil, İçerideki Batı... 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T09:24+0300

2021-09-22T09:24+0300

2021-09-22T09:23+0300

politika

almanya

angela merkel

türkiye

yeni şafak

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/16/1045027759_0:92:2095:1270_1920x0_80_0_0_611fcd4a62a2ed2b32f8f7590bcf8a68.jpg

Yeni Şafak gazetesi yazarı Tamer Korkmaz, Almanya Başbakanı Angela Merkel için “Angela’nın döner sevdası Berlin Duvarının yıkılışıyla başlamış' da; 'Döneri sossuz yani biz Türklerin yediği gibi yermiş' falan fıstık… 'Türk Dostu Merkel' zırvasını, on altı yıldır ekmek arası dönere garnitür yapıp da 'afiyetle yedirmeye' doyamadılar gitti!" diye yazdı.NSU'nun, 2000-2007 yılları arasında 8'i Türk, 10 kişiyi öldürttüğünü söyleyen Korkmaz, "NSU flaması/kamuflajı altında işlenen işbu cinayetlerin kanları, aynı zamanda Merkel’in de ellerindedir.2005’ten 2021’e kadar Başbakanlık yapan Evanjelik Papazın Kızı Angela derin suikastların üzerini itina ile örtenlerin en başında geliyordu" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20210920/alman-oyuncak-fabrikasindan-merkel-hatirasi-oyuncak-ayi-1049061153.html

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

almanya, angela merkel, türkiye, yeni şafak