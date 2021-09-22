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Yunan vali, Sputnik V'yi geliştiren Rus uzmanları Prometheus'a benzetti
Yunan vali, Sputnik V'yi geliştiren Rus uzmanları Prometheus'a benzetti
Yunanistan'ın Girit Bölge Valisi Stavros Arnautakis, Sputnik V aşısını geliştiren Rus uzmanları Yunan mitolojisindeki Prometheus'a benzetti. 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T18:38+0300
2021-09-22T18:38+0300
2021-09-22T18:40+0300
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Rus uzmanlarla bir görüşme yapan Stavros Arnautakis, Sputnik V'yi geliştiren ekibin pandemiyle mücadeleye büyük katkı sunduğunu söyledi.Arnautakis, "Bilimsel yetkinliğiniz, etkili tıbbi araştırmalarınız, insanlığa ve halk sağlığının korunmasına olan sarsılmaz inancınız, sizleri Yunan efsanesine göre modern bir Prometheus yaptı" dedi.
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Yunan vali, Sputnik V'yi geliştiren Rus uzmanları Prometheus'a benzetti 18:38 22.09.2021 (güncellendi: 18:40 22.09.2021)
Yunanistan'ın Girit Bölge Valisi Stavros Arnautakis, Sputnik V aşısını geliştiren Rus uzmanları Yunan mitolojisindeki Prometheus'a benzetti.
Rus uzmanlarla bir görüşme yapan Stavros Arnautakis,
Sputnik V'yi geliştiren ekibin pandemiyle mücadeleye büyük katkı sunduğunu söyledi. Arnautakis, "Bilimsel yetkinliğiniz, etkili tıbbi araştırmalarınız, insanlığa ve halk sağlığının korunmasına olan sarsılmaz inancınız, sizleri Yunan efsanesine göre modern bir Prometheus yaptı" dedi.