https://tr.sputniknews.com/20210922/yunan-vali-sputnik-vyi-gelistiren-rus-uzmanlari-prometheusa-benzetti-1049151865.html

Yunan vali, Sputnik V'yi geliştiren Rus uzmanları Prometheus'a benzetti

Yunan vali, Sputnik V'yi geliştiren Rus uzmanları Prometheus'a benzetti

Yunanistan'ın Girit Bölge Valisi Stavros Arnautakis, Sputnik V aşısını geliştiren Rus uzmanları Yunan mitolojisindeki Prometheus'a benzetti. 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T18:38+0300

2021-09-22T18:38+0300

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Rus uzmanlarla bir görüşme yapan Stavros Arnautakis, Sputnik V'yi geliştiren ekibin pandemiyle mücadeleye büyük katkı sunduğunu söyledi.Arnautakis, "Bilimsel yetkinliğiniz, etkili tıbbi araştırmalarınız, insanlığa ve halk sağlığının korunmasına olan sarsılmaz inancınız, sizleri Yunan efsanesine göre modern bir Prometheus yaptı" dedi.

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