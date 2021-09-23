Beşiktaş Valentin Rosier'nin bonservisini satın aldı

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:“Sporting CP Kulübü'nden 2021-2022 sezonu 1. transfer tescil döneminde bir yıllığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Valentin Andre Henri Rosier'in transfer hakları, Kulübümüz tarafından 4.800.000 euro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır.”
Beşiktaş, Valentin Rosier'in transfer haklarını 4.8 milyon euro karşılığında satın aldığını duyurdu.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Sporting CP Kulübü'nden 2021-2022 sezonu 1. transfer tescil döneminde bir yıllığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Valentin Andre Henri Rosier'in transfer hakları, Kulübümüz tarafından 4.800.000 euro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır.”