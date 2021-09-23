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Beşiktaş Valentin Rosier'nin bonservisini satın aldı
Beşiktaş Valentin Rosier'nin bonservisini satın aldı
Beşiktaş, Valentin Rosier'in transfer haklarını 4.8 milyon euro karşılığında satın aldığını duyurdu. 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T19:50+0300
2021-09-23T19:50+0300
spor
beşiktaş
transfer
bonservis
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Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:“Sporting CP Kulübü'nden 2021-2022 sezonu 1. transfer tescil döneminde bir yıllığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Valentin Andre Henri Rosier'in transfer hakları, Kulübümüz tarafından 4.800.000 euro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır.”
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beşiktaş, transfer, bonservis

Beşiktaş Valentin Rosier'nin bonservisini satın aldı

19:50 23.09.2021
© Beşiktaş Beşiktaş - Beşiktaş logosu
Beşiktaş - Beşiktaş logosu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
© Beşiktaş
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Beşiktaş, Valentin Rosier'in transfer haklarını 4.8 milyon euro karşılığında satın aldığını duyurdu.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Sporting CP Kulübü'nden 2021-2022 sezonu 1. transfer tescil döneminde bir yıllığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Valentin Andre Henri Rosier'in transfer hakları, Kulübümüz tarafından 4.800.000 euro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır.”
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