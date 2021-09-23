https://tr.sputniknews.com/20210923/-besiktas-valentin-rosiernin-bonservisini-satin-aldi-1049193279.html

Beşiktaş Valentin Rosier'nin bonservisini satın aldı

Beşiktaş Valentin Rosier'nin bonservisini satın aldı

Beşiktaş, Valentin Rosier'in transfer haklarını 4.8 milyon euro karşılığında satın aldığını duyurdu. 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T19:50+0300

2021-09-23T19:50+0300

2021-09-23T19:50+0300

spor

beşiktaş

transfer

bonservis

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Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:“Sporting CP Kulübü'nden 2021-2022 sezonu 1. transfer tescil döneminde bir yıllığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Valentin Andre Henri Rosier'in transfer hakları, Kulübümüz tarafından 4.800.000 euro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır.”

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

beşiktaş, transfer, bonservis