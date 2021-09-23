Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210923/104-yerinden-bicaklanan-kadin-cocugumun-babasi-beni-bicakladiktan-sonra-basimda-sigara-icti-1049180099.html
104 yerinden bıçaklanan kadın: Çocuğumun babası beni bıçakladıktan sonra başımda sigara içti
104 yerinden bıçaklanan kadın: Çocuğumun babası beni bıçakladıktan sonra başımda sigara içti
İzmir'in Buca ilçesinde uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Feyzi Duran, birlikte yaşadığı Aysel Perkgün'ü 104 yerinden bıçakladı. Yaşadığı dehşet... 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T14:02+0300
2021-09-23T14:02+0300
türkiye
kadına karşı şiddet
kadına şiddet
kadına yönelik şiddet
bıçaklama
bıçakla yaralama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/17/1049180023_0:0:640:361_1920x0_80_0_0_a3877700807087221bf3b7e034e017cc.jpg
Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Feyzi ile, birlikte yaşadığı Aysel Perkgün arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Duran, 1 yaşındaki çocuğunun yanında Aysel Perkgün'ü dövüp, başında içki şişesi kırdı. Ardından da banyoya kilitleyerek, bıçakladı. Aysel Perkgün'ün çığlıklarını duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Aldığı 8'i ölümcül 104 bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Aysel Perkgün, ambulansla Tepecik Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan Feyzi Duran ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hayati tehlikeyi atlatan, sağlık durumu iyiye giden Aysel Perkgün ve ailesi, olayın ardından bir süre Duran'ın ailesinde kalan oğlu A.D.'yi geçen 1 Eylül de geri aldı.'Kafamda içki şişesi kırdı'Yaşadığı acı ve korku dolu o anları Aysel Perkgün, şöyle anlattı:'Ben yaralıyken başımda sigara içti'Duran'ın kendisini defalarca bıçakladıktan sonra kirli sepetinin üzerine oturduğunu belirten Perkgün, daha sonra yaşananları ise "Bıçaklandığım için, kendimden geçmeye başlamıştım. Banyonun gider deliği kapalıydı. Vücudumdan akan kan, banyoyu doldurdu. 'Senin ölümünü izleyeceğimi söylemiştim. Bak işte ölümünü izliyorum' dedi. Sonra bir sigara yakıp, içti. Çığlıklarımı duyup, gelen bir kişi içeri girdi. İçerdeki durumu görünce ise koşarak dışarı kaçtı. Peşinden gidip bu adamı dövmüş" diye anlattı.Perkgün sözlerine şöyle devam etti:'İlk kez bıçaklanmadım ama ilk kez doğrandım'Devlete sığındığını belirten Perkgün, "Başka kadınlar da bunları yaşamasın. Bana bunları yaşatan bu kişiye en büyük cezanın verilmesini istiyorum. Aynaya her baktığımda olanları tekrar tekrar yaşıyorum. 1 yaşındaki çocuğum da bu dehşeti benimle yaşadı ki bunu 1 kere değil, defalarca oldu. Sırtımda, eskiden kalma hortum ve bıçak izleri var. İlk kez bıçaklanmadım ama ilk kez doğrandım" dedi.Perkgün'ün avukatı Abdi Yaşar, tutuklanan Feyzi Duran hakkında 'kasten yaralama' suçundan soruşturmanın başlatıldığını ancak savcılığa verdikleri yeni ifade sonrası suçun niteliğinin 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmeye teşebbüs' olarak değiştiğini söyledi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/17/1049180023_74:0:591:388_1920x0_80_0_0_e57184f58d933ea4eb194be1c1d3af37.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kadına karşı şiddet, kadına şiddet, kadına yönelik şiddet, bıçaklama, bıçakla yaralama

104 yerinden bıçaklanan kadın: Çocuğumun babası beni bıçakladıktan sonra başımda sigara içti

14:02 23.09.2021
© DHAşiddet gören kadın
şiddet gören kadın - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
© DHA
Abone ol
İzmir'in Buca ilçesinde uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Feyzi Duran, birlikte yaşadığı Aysel Perkgün'ü 104 yerinden bıçakladı. Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Perkgün "Daha önce de bıçaklandım ancak ilk kez doğrandım" dedi.
Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Feyzi ile, birlikte yaşadığı Aysel Perkgün arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Duran, 1 yaşındaki çocuğunun yanında Aysel Perkgün'ü dövüp, başında içki şişesi kırdı. Ardından da banyoya kilitleyerek, bıçakladı.
Aysel Perkgün'ün çığlıklarını duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Aldığı 8'i ölümcül 104 bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Aysel Perkgün, ambulansla Tepecik Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan Feyzi Duran ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hayati tehlikeyi atlatan, sağlık durumu iyiye giden Aysel Perkgün ve ailesi, olayın ardından bir süre Duran'ın ailesinde kalan oğlu A.D.'yi geçen 1 Eylül de geri aldı.

'Kafamda içki şişesi kırdı'

Yaşadığı acı ve korku dolu o anları Aysel Perkgün, şöyle anlattı:
"Olay günü marketten içki alıp, eve döndük. Benden içki sofrası kurmamı istedi. Peşinden yeni kıyafet istedi. Ardından banyoya girip yıkandı. Abdest aldı. Abdest alması ilgimi çekti. 'Niye abdest alıyorsun' dedim. Cevap vermedi. Duştan çıktı, masaya oturup içkisini içmeye başladı. Çocuğum acıkmıştı. Onun masasından karnını doyurdum. Bu sırada kimse dışardan evi görmesin, diye pencerenin panjurunu kapattı. Panjuru kapatmak için eğildiğinde belinde 2 bıçak olduğunu gördüm. Evdeki bıçakları beline koymuştu. 3 yıldır evliyiz. Evlilik sürecinde sürekli şiddet gördüğüm için bana bir şey yapacağını hemen anladım. Bana, canavarca bakıyordu. 'Sana 2 şey soracağım' dedi. 'Sor' diye karşılık verince, 'Daha sonra soracağım' dedi. Zorla 2 bardak rakı içirdi. Ardından bana 'Kalk' dedi. 'Çocuk ağlıyor, önce onu susturayım' dedim. Tekrar 'Kalk' dedi. Hemen kalkmayınca bu kez yanında bulunan şişeyi başıma vurup, kırdı. Çocuğuma cam kırığı gelmesin diye üzerine kapandım. Beni zorla önce yatak odasına, sonra da 'Burada konuşmayalım' deyip, mutfak ile banyo arasındaki hole getirdi. Sonrasında banyoya soktu. Burada zemin ıslak olduğu için kayıp, düştüm. Kendimi tuvaletle duvar arasında sıkıştırdım. Olacakları tahmin ettiğim için boynumu, şah damarımı korudum" dedi.

'Ben yaralıyken başımda sigara içti'

Duran'ın kendisini defalarca bıçakladıktan sonra kirli sepetinin üzerine oturduğunu belirten Perkgün, daha sonra yaşananları ise "Bıçaklandığım için, kendimden geçmeye başlamıştım. Banyonun gider deliği kapalıydı. Vücudumdan akan kan, banyoyu doldurdu. 'Senin ölümünü izleyeceğimi söylemiştim. Bak işte ölümünü izliyorum' dedi. Sonra bir sigara yakıp, içti. Çığlıklarımı duyup, gelen bir kişi içeri girdi. İçerdeki durumu görünce ise koşarak dışarı kaçtı. Peşinden gidip bu adamı dövmüş" diye anlattı.
Perkgün sözlerine şöyle devam etti:
"Sonra tekrar yanıma geldi. Yüzüme su tuttu. 'Tutma boğuluyorum' dedim. 1 yaşındaki çocuğumu aldı. Çocuğu kanlı bedenimin üzerine koydu. 'Al çocuğu üzerimden artık tutamıyorum' dedim. 'Bana çok eziyet çektirdin, bu çocuğa çektirme. Allah rızası için çocuğu al' dedim. Bir ara kayınvalidem geldi. Kapıyı kapattı. Artık eve biri girse de beni, durumumu göremiyordu. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Ben kendimden geçerken bir sigara daha içmiş. Sonra saçımı kesmiş. Tüm bunları vahşilikten yaptı."

'İlk kez bıçaklanmadım ama ilk kez doğrandım'

Devlete sığındığını belirten Perkgün, "Başka kadınlar da bunları yaşamasın. Bana bunları yaşatan bu kişiye en büyük cezanın verilmesini istiyorum. Aynaya her baktığımda olanları tekrar tekrar yaşıyorum. 1 yaşındaki çocuğum da bu dehşeti benimle yaşadı ki bunu 1 kere değil, defalarca oldu. Sırtımda, eskiden kalma hortum ve bıçak izleri var. İlk kez bıçaklanmadım ama ilk kez doğrandım" dedi.
Perkgün'ün avukatı Abdi Yaşar, tutuklanan Feyzi Duran hakkında 'kasten yaralama' suçundan soruşturmanın başlatıldığını ancak savcılığa verdikleri yeni ifade sonrası suçun niteliğinin 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmeye teşebbüs' olarak değiştiğini söyledi.
000001
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:15AHEF'den 'bebeğe yanlışlıkla Kovid-19 aşısı yapıldı' iddiasına ilişkin açıklama
14:14Ünlü sinema zinciri, Dogecoin ile sinema bileti satacak
14:05‘1921 Moskova Antlaşması, cumhuriyetçi Türkiye’nin oluşumunda bir mihenk taşı oldu’
14:02104 yerinden bıçaklanan kadın: Çocuğumun babası beni bıçakladıktan sonra başımda sigara içti
14:01Merkez Bankası faizi düşürdü: Dolar/TL'de yükseliş
13:49Denizde boğulmak üzere olan köpeği balıkçılar kurtardı
13:46Kolombiya'da evcil hayvanı ölen çalışanlara 'yas izni' verilecek
13:42Habarovsk’ta kaybolan An-26 uçağından sağ kurtulan olmadı
13:39Saldırıya uğrayan Osmanlı Partisi Van İl Başkanı Camcı hayatını kaybetti
13:30MHP'de 7 isim parti üyeliğinden çıkarıldı
13:27'Dünyanın en güzel süpermarket çalışanı' ilan edildi
13:24Bakan Yanık: Salgında dönemsel ihtiyaç sahiplerine 2.3 milyar TL nakdi yardım yaptık
13:13Eşi ceza verdi, 40 gün zurnasını dağda çalacak
13:04Fatih Altaylı: Ev yoksa New York'ta okuyun
13:04Likya uygarlığının yitik eserlerinin kopyaları Kaş'taki su altı parkında sergilenecek
13:00Zonguldak'ta yolcu otobüsü kaza yaptı, 3 kişi hayatını kaybetti
12:59Sputnik V'yi tanımayan AB, Rusya'nın AKPM heyetine Strazburg'da seyahat kısıtlaması getirdi
12:54Sınır dışı edilen Haitililer, Teksas uçağına yeniden binmeye çalıştı
12:51Araştırma: Bebeklerin vücudunda yetişkinlerden 15 kat fazla mikroplastik bulundu
12:50'1 aylık bebeğe yanlışlıkla Kovid-19 aşısı yapıldı' diyen Prof. Kurugöl’den yeni açıklama