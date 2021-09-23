https://tr.sputniknews.com/20210923/104-yerinden-bicaklanan-kadin-cocugumun-babasi-beni-bicakladiktan-sonra-basimda-sigara-icti-1049180099.html

104 yerinden bıçaklanan kadın: Çocuğumun babası beni bıçakladıktan sonra başımda sigara içti

104 yerinden bıçaklanan kadın: Çocuğumun babası beni bıçakladıktan sonra başımda sigara içti

İzmir'in Buca ilçesinde uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Feyzi Duran, birlikte yaşadığı Aysel Perkgün'ü 104 yerinden bıçakladı. Yaşadığı dehşet... 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T14:02+0300

2021-09-23T14:02+0300

2021-09-23T14:02+0300

türkiye

kadına karşı şiddet

kadına şiddet

kadına yönelik şiddet

bıçaklama

bıçakla yaralama

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Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Feyzi ile, birlikte yaşadığı Aysel Perkgün arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Duran, 1 yaşındaki çocuğunun yanında Aysel Perkgün'ü dövüp, başında içki şişesi kırdı. Ardından da banyoya kilitleyerek, bıçakladı. Aysel Perkgün'ün çığlıklarını duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Aldığı 8'i ölümcül 104 bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Aysel Perkgün, ambulansla Tepecik Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan Feyzi Duran ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hayati tehlikeyi atlatan, sağlık durumu iyiye giden Aysel Perkgün ve ailesi, olayın ardından bir süre Duran'ın ailesinde kalan oğlu A.D.'yi geçen 1 Eylül de geri aldı.'Kafamda içki şişesi kırdı'Yaşadığı acı ve korku dolu o anları Aysel Perkgün, şöyle anlattı:'Ben yaralıyken başımda sigara içti'Duran'ın kendisini defalarca bıçakladıktan sonra kirli sepetinin üzerine oturduğunu belirten Perkgün, daha sonra yaşananları ise "Bıçaklandığım için, kendimden geçmeye başlamıştım. Banyonun gider deliği kapalıydı. Vücudumdan akan kan, banyoyu doldurdu. 'Senin ölümünü izleyeceğimi söylemiştim. Bak işte ölümünü izliyorum' dedi. Sonra bir sigara yakıp, içti. Çığlıklarımı duyup, gelen bir kişi içeri girdi. İçerdeki durumu görünce ise koşarak dışarı kaçtı. Peşinden gidip bu adamı dövmüş" diye anlattı.Perkgün sözlerine şöyle devam etti:'İlk kez bıçaklanmadım ama ilk kez doğrandım'Devlete sığındığını belirten Perkgün, "Başka kadınlar da bunları yaşamasın. Bana bunları yaşatan bu kişiye en büyük cezanın verilmesini istiyorum. Aynaya her baktığımda olanları tekrar tekrar yaşıyorum. 1 yaşındaki çocuğum da bu dehşeti benimle yaşadı ki bunu 1 kere değil, defalarca oldu. Sırtımda, eskiden kalma hortum ve bıçak izleri var. İlk kez bıçaklanmadım ama ilk kez doğrandım" dedi.Perkgün'ün avukatı Abdi Yaşar, tutuklanan Feyzi Duran hakkında 'kasten yaralama' suçundan soruşturmanın başlatıldığını ancak savcılığa verdikleri yeni ifade sonrası suçun niteliğinin 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmeye teşebbüs' olarak değiştiğini söyledi.

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kadına karşı şiddet, kadına şiddet, kadına yönelik şiddet, bıçaklama, bıçakla yaralama