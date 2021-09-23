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İstanbul’da kripto para operasyonu: 84 cihaz daha ele geçirildi
İstanbul’da kripto para operasyonu: 84 cihaz daha ele geçirildi
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan yurda getirilen kripto para madenciliğinde kullanılan 84 cihaz daha ele geçirildi. 23.09.2021, Sputnik Türkiye
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İstanbul’da kripto para operasyonu: 84 cihaz daha ele geçirildi

12:25 23.09.2021 (güncellendi: 12:26 23.09.2021)
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İstanbul'un Ataşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan yurda getirilen kripto para madenciliğinde kullanılan 84 cihaz daha ele geçirildi.
© İHA / SADIK KAHRAMAN

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 20 Eylül’de Fatih'te bir iş hanında bulunan depoda, yasa dışı yollardan yurda getirildiği belirlenen kripto para madenciliğinde kullanılan 73 cihaz ele geçirmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 20 Eylül’de Fatih&#x27;te bir iş hanında bulunan depoda, yasa dışı yollardan yurda getirildiği belirlenen kripto para madenciliğinde kullanılan 73 cihaz ele geçirmişti. - Sputnik Türkiye
1/8
© İHA / SADIK KAHRAMAN

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 20 Eylül’de Fatih'te bir iş hanında bulunan depoda, yasa dışı yollardan yurda getirildiği belirlenen kripto para madenciliğinde kullanılan 73 cihaz ele geçirmişti.

© İHA / SADIK KAHRAMAN

Yürütülen soruşturma kapsamında dijital para madenciliğine yönelik operasyonlarını derinleştiren polis, aynı tarihte Ataşehir’de bir adrese daha baskın düzenledi.

Yürütülen soruşturma kapsamında dijital para madenciliğine yönelik operasyonlarını derinleştiren polis, aynı tarihte Ataşehir’de bir adrese daha baskın düzenledi. - Sputnik Türkiye
2/8
© İHA / SADIK KAHRAMAN

Yürütülen soruşturma kapsamında dijital para madenciliğine yönelik operasyonlarını derinleştiren polis, aynı tarihte Ataşehir’de bir adrese daha baskın düzenledi.

© İHA / SADIK KAHRAMAN

Uzak doğu ülkelerinden yurda kaçak yollarla getirilen kripto para madenciliğinde kullanılan 84 cihaz daha ele geçirildi.

Uzak doğu ülkelerinden yurda kaçak yollarla getirilen kripto para madenciliğinde kullanılan 84 cihaz daha ele geçirildi. - Sputnik Türkiye
3/8
© İHA / SADIK KAHRAMAN

Uzak doğu ülkelerinden yurda kaçak yollarla getirilen kripto para madenciliğinde kullanılan 84 cihaz daha ele geçirildi.

© İHA / SADIK KAHRAMAN

Her iki operasyonda toplam 157 cihaza el konulurken, cihazların piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 256 bin lirayı bulduğu ifade ediliyor.

Her iki operasyonda toplam 157 cihaza el konulurken, cihazların piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 256 bin lirayı bulduğu ifade ediliyor. - Sputnik Türkiye
4/8
© İHA / SADIK KAHRAMAN

Her iki operasyonda toplam 157 cihaza el konulurken, cihazların piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 256 bin lirayı bulduğu ifade ediliyor.

© İHA / SADIK KAHRAMAN

Ataşehir’de baskın yapılan depoda kurulan havalandırma düzenekleri dikkat çekerken, her iki operasyonda yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ataşehir’de baskın yapılan depoda kurulan havalandırma düzenekleri dikkat çekerken, her iki operasyonda yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye
5/8
© İHA / SADIK KAHRAMAN

Ataşehir’de baskın yapılan depoda kurulan havalandırma düzenekleri dikkat çekerken, her iki operasyonda yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

© İHA / SADIK KAHRAMAN

Emniyet ekiplerince yapılan incelemelerde, şüphelilerin yapmış oldukları sanal kripto para madenciliğinden kişi başı aylık 30 bin TL kazanç elde ettikleri de tespit edildi.

Emniyet ekiplerince yapılan incelemelerde, şüphelilerin yapmış oldukları sanal kripto para madenciliğinden kişi başı aylık 30 bin TL kazanç elde ettikleri de tespit edildi. - Sputnik Türkiye
6/8
© İHA / SADIK KAHRAMAN

Emniyet ekiplerince yapılan incelemelerde, şüphelilerin yapmış oldukları sanal kripto para madenciliğinden kişi başı aylık 30 bin TL kazanç elde ettikleri de tespit edildi.

© İHA / SADIK KAHRAMAN

Şüpheliler hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan başlatılan tahkikat işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Şüpheliler hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan başlatılan tahkikat işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - Sputnik Türkiye
7/8
© İHA / SADIK KAHRAMAN

Şüpheliler hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan başlatılan tahkikat işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

© İHA / SADIK KAHRAMAN

Öte yandan kripto para madenciliğinde kullanılan cihazlara yönelik yapılan operasyon, polis kameralarına da yansıdı.

Öte yandan kripto para madenciliğinde kullanılan cihazlara yönelik yapılan operasyon, polis kameralarına da yansıdı. - Sputnik Türkiye
8/8
© İHA / SADIK KAHRAMAN

Öte yandan kripto para madenciliğinde kullanılan cihazlara yönelik yapılan operasyon, polis kameralarına da yansıdı.

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