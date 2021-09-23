17 yaşındaki Emre Demir Barcelona'ya transfer oldu

La Liga devi Barcelona, Yukatel Kayserispor'un genç futbolcusu Emre Demir'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.Emre Demir'in 2027 yılına kadar sözleşme imzaladığı belirtildi. Demir 2 milyon euro bonservis bedeli ile İspanya'ya gitti.Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, yaptığı açıklamada, "Bir hayal daha gerçek oldu. Yukatel Kayserisporumuzun gözbebeği, Sağı işaret etmek Emre Demir'imizi dünya devi Barcelona'ya transfer ettik. Başarılarınla gençlerimize örnek ol, gururumuza gururlar kat sevgili Emre. Tüm camiamıza, Türkiyemize, Barcelona'ya hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.Süper Lig'in en genç golcüsüydüEmre Demir, 2019 yılında Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği ağlarını havalandırarak, Enes Ünal'a ait en genç golcü rekorunu kırmıştı.Emre Demir'den önce ligde gol atan en genç futbolcu, Bursaspor forması giyen Enes Ünal'dı. 25 Ağustos 2013'deki Bursaspor-Galatasaray maçında fileleri havalandıran Enes, 10 Mayıs 1997 doğumlu. Bu maçta takımının beraberlik golünü atan Enes Ünal, gol sevincini yaşarken 16 yaşını 3 ay ve 17 gün geçmişti.
Kayserisporun 17 yaşındaki oyuncusu Emre Demir Barcelona'ya transfer oldu.
La Liga devi Barcelona, Yukatel Kayserispor'un genç futbolcusu Emre Demir'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Emre Demir'in 2027 yılına kadar sözleşme imzaladığı belirtildi. Demir 2 milyon euro bonservis bedeli ile İspanya'ya gitti.
Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, yaptığı açıklamada, "Bir hayal daha gerçek oldu. Yukatel Kayserisporumuzun gözbebeği, Sağı işaret etmek Emre Demir'imizi dünya devi Barcelona'ya transfer ettik. Başarılarınla gençlerimize örnek ol, gururumuza gururlar kat sevgili Emre. Tüm camiamıza, Türkiyemize, Barcelona'ya hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in en genç golcüsüydü
Emre Demir, 2019 yılında Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği ağlarını havalandırarak, Enes Ünal'a ait en genç golcü rekorunu kırmıştı.
Emre Demir'den önce ligde gol atan en genç futbolcu, Bursaspor forması giyen Enes Ünal'dı. 25 Ağustos 2013'deki Bursaspor-Galatasaray maçında fileleri havalandıran Enes, 10 Mayıs 1997 doğumlu. Bu maçta takımının beraberlik golünü atan Enes Ünal, gol sevincini yaşarken 16 yaşını 3 ay ve 17 gün geçmişti.