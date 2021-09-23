https://tr.sputniknews.com/20210923/30-bin-tl-maasi-birakti-dunyayi-geziyor-turkiyede-pahali-bir-ogretmendim-1049175421.html

30 bin TL maaşı bıraktı, dünyayı geziyor: ‘Türkiye’de pahalı bir öğretmendim’

30 bin TL maaşı bıraktı, dünyayı geziyor: ‘Türkiye’de pahalı bir öğretmendim’

2 yıldır dünyayı gezen Derya Deniz Şahin, “Her şeyimi sattım ve yola çıktım. Artık sadece bir çantam, iki yıldır giydiğim aynı kıyafetlerim ve 20 kiloya... 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T12:05+0300

2021-09-23T12:05+0300

2021-09-23T12:05+0300

yaşam

abd

meksika

moğolistan

öğretmen

seyahat

gezgin

dünya

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Öğretmenlik mesleğini bırakarak, dünyayı gezmeye karar veren Derya Deniz Şahin, ayda 30 bin lira kazanmasına rağmen nasıl böyle bir karar aldığını şu sözlerle anlattı:Milliyet'ten Gonca Kocabaş'ın haberine göre, Şahin dünyayı gezme kararını küçük yaşlarda aldı. Şahin o dönemi şöyle anlatıyor: Geçimini yine öğretmenlikten kazanan Şahin, "Şu anda Amerika’dayım, Meksika’da param bitince bir mucize oldu ve buraya gelip para kazanmaya başladım. Babası Türk, annesi Koreli 4 yaşındaki ABD'li bir çocuğa evde eğitim veriyorum" dedi.'Gittiğim ülkenin dilini sokakta öğreniyorum'Gezdiği ülkelerde, o ülkenin dilini kullanmaya özen gösteren Şahin, bunun için neler yaptığını şöyle anlattı:'Hayatımda plan yok'Bir plana göre hareket etmediğini belirten Derya Deniz Şahin, "Planlamadım. Hayatımda plan yok, yola çıkmadan önce “Hangi ülkeyi çok seversem istediğim kadar kalacağım, o kültürü yaşayacağım" demiştim, öyle oldu. Ancak rotam ya da planım yok. O an ne getirirse onu yaşıyorum. Aksi takdirde Afrika’dan Karayipler’e ve Küba’ya, Küba’dan dibindeki ülkeler dururken en uzaktaki Arjantin’e geçmezdim. Ama siz plan yapın, böyle olunca param çabuk bitti" dedi.'48 ülke gezdim'Şu ana kadar 48 ülke gezdiğini belirten Şahin, "Tabii hepsini bu iki yılda gezmedim. Çünkü gittiğim ülkelerde artık uzun kalıyorum, yaşıyorum. En sevdiğim ve kalbimi bıraktığım ülke Küba. Küba’ya gitmeden ve halkla yaşamadan, sadece turistik gezi yaparak bu dediklerimi hissetmek biraz zor olur ama Küba’da nefes alışınız bile farklılaşır. Hayati değerleri, cenneti, cehennemi, sevinci, coşkuyu, kederi Küba'da farklı yaşarsınız. Hiç aklımdan çıkmayan şehir ise Aswan. Bu şehrin üstüne peri tozu serpilmiştir. En zengininden en fakirine herkes huzur doludur. Bu huzur şehre adımınızı atar atmaz sizi de içine alıverir. "Bir gün Aswan’a gidip en az bir yıl orda kadınlara ve çocuklara İngilizce öğreteceğim" diye kendime sözüm vardır yıllardır. Büyülenirsiniz" dedi.'Pablo Escobar’in yeğeniyle Arjantin'de 4 ay yaşadım'Gezileri sırasında başına ilginç olaylar da geldiğini dile getiren Şahin, "Pablo Escobar’in yeğeniyle Arjantin'de 4 ay yaşadım! Arjantin ilk vakadan sonra kapılarını bir anda kapattı ve 8 ay boyunca da hiç açmadı. Kimse sokağa çıkamazken "Soy Escobar" yani "Ben Escobar’ım” diye bana yiyecek ve kıyafet bulmak için o yasaklarda bile sokağa çıktı. Kışlığım yoktu ve donuyordum. Annesi annem oldu, o dönem bize para gönderdi. "Senin sonsuz ve içten sevgin var, ihtiyaç duymuyorum artık” diyerek kötü alışkanlıklarını bıraktı. Annesi o yüzden beni çok ayrı sever ve “Ben senin annenim, artık benim iki kızım var” der. O zaman bir kez daha anlamıştım ki bu hayatta her şey sevgiyle oluyor ve her acı sevgisizlikten geliyor" dedi.'İki yıldır elimde çamaşır yıkıyorum'Sürekli değişken bir yolculuğun zorlukları da olduğunu vurgulayan Şahin, "İki yıldır elimde çamaşır yıkıyorum. Bazen Meksika’da ya da Arjantin’de ya da Küba’da leğene bakarak buldum kendimi: "Bu muydu dağların ardı? Bunu mu merak ettin? Al buyur dağların ardı” diye konuşurken bulduğum çok oldu ama yok, hiç pişman olmadım" ifadelerini kullandı.

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abd, meksika, moğolistan, öğretmen, seyahat, gezgin, dünya