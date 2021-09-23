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https://tr.sputniknews.com/20210923/ab-seyahat-listesini-guncelledi-kisitlamalardan-muaf-tutulacaklara-3-ulke-daha-eklendi-1049190536.html
AB seyahat listesini güncelledi: Kısıtlamalardan muaf tutulacaklara 3 ülke daha eklendi
AB seyahat listesini güncelledi: Kısıtlamalardan muaf tutulacaklara 3 ülke daha eklendi
Avrupa Birliği (AB) üyelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyahat kısıtlaması uygulamayabileceği ülkelerin bulunduğu listeye Şili... 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T18:14+0300
2021-09-23T18:16+0300
dünya
ab
avrupa birliği
kısıtlama
yurtdışı seyahat
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AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, seyahat kısıtlamalarından muaf tutulan ülkeler listesi güncellendi.Son güncellemeyle listede yer alan ülkeler Avustralya, Kanada, Şili, Ürdün, Kuveyt, Yeni Zelanda, Katar, Ruanda, Suudi Arabistan, Singapur, Güney Kore, Ukrayna ve Uruguay oldu. Ayrıca, mütekabiliyet gereği AB ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde Çin'e de sınırlar açık olabilecek.Son güncelleme ile AB'nin seyahat listesinden Bosna Hersek ve Moldova çıkarılmış oldu. Listeye Şili, Kuveyt ve Ruanda ise yeni eklendi.AB'nin listesi, üye ülkeler için tavsiye niteliği taşıyor ve bağlayıcılığı bulunmuyor. Söz konusu liste iki haftada bir güncelleniyor.Listedeki ülkelerden AB'ye turistik seyahatlere izin verilebilirken, yolculara test ve karantina gibi bazı tedbirler uygulanabiliyor. Listede yer almayan ülkelere AB ülkelerinin seyahat kısıtlamaları devam ediyor.AB, geçen yıl martta salgının yayılmasını engellemek için 27 üye ülkenin yanı sıra Schengen bölgesinin parçası olan İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'ye zorunlu olmayan seyahatlere kısıtlamalar getirilmesini kararlaştırmıştı.
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ab, avrupa birliği, kısıtlama, yurtdışı seyahat

AB seyahat listesini güncelledi: Kısıtlamalardan muaf tutulacaklara 3 ülke daha eklendi

18:14 23.09.2021 (güncellendi: 18:16 23.09.2021)
© REUTERS / HANNIBAL HANSCHKEAlmanya seyahat uyarısı, havalimanı, uçuş, Berlin Havalimanı
Almanya seyahat uyarısı, havalimanı, uçuş, Berlin Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
© REUTERS / HANNIBAL HANSCHKE
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Avrupa Birliği (AB) üyelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyahat kısıtlaması uygulamayabileceği ülkelerin bulunduğu listeye Şili, Kuveyt ve Ruanda eklendi.
AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, seyahat kısıtlamalarından muaf tutulan ülkeler listesi güncellendi.
Son güncellemeyle listede yer alan ülkeler Avustralya, Kanada, Şili, Ürdün, Kuveyt, Yeni Zelanda, Katar, Ruanda, Suudi Arabistan, Singapur, Güney Kore, Ukrayna ve Uruguay oldu. Ayrıca, mütekabiliyet gereği AB ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde Çin'e de sınırlar açık olabilecek.
Son güncelleme ile AB'nin seyahat listesinden Bosna Hersek ve Moldova çıkarılmış oldu. Listeye Şili, Kuveyt ve Ruanda ise yeni eklendi.
AB'nin listesi, üye ülkeler için tavsiye niteliği taşıyor ve bağlayıcılığı bulunmuyor. Söz konusu liste iki haftada bir güncelleniyor.
Listedeki ülkelerden AB'ye turistik seyahatlere izin verilebilirken, yolculara test ve karantina gibi bazı tedbirler uygulanabiliyor. Listede yer almayan ülkelere AB ülkelerinin seyahat kısıtlamaları devam ediyor.
AB, geçen yıl martta salgının yayılmasını engellemek için 27 üye ülkenin yanı sıra Schengen bölgesinin parçası olan İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'ye zorunlu olmayan seyahatlere kısıtlamalar getirilmesini kararlaştırmıştı.
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