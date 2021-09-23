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ABD Dışişleri: İklim değişikliği konusunda Çin kritik bir aktör
ABD Dışişleri: İklim değişikliği konusunda Çin kritik bir aktör
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Washington'un, Çin'i iklim güvenliğini tesis etme konusunda kritik rolü olduğunu, ancak Pekin'in iklim konusunda... 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T02:18+0300
2021-09-23T02:18+0300
dünya
abd
çin
iklim değişikliği
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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, küresel iklim değişikliğiyle mücadele konusunda Washington'un Çin'e yönelik yaklaşımını değerlendirdi.Basın mensuplarına açıklamada bulunan yetkili, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin daha fazlasını yapacağını umuyoruz ve belirleyici önemdeki bu on yılda atabilecekleri ilave adımlar hakkında daha fazla şey duymayı dört gözle bekliyoruz" dedi.Yetkili, "Çin, kritik bir aktör" diye konuştu.Washington'un, Pekin'in dünya çapında kömür yakıtlı santral projeleri oluşturmaya son verme kararını memnuniyetle karşıladığını belirten yetkili, ayrıca ABD Başkanı Joe Biden ile Çinli mevkidaşı Şi Cinping arasındaki son görüşme de dahil olmak üzere Çin tarafıyla kurulan temaslarda iklim sorununu sürekli gündeme getirdiklerini de sözlerine ekledi.
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abd, çin, iklim değişikliği

ABD Dışişleri: İklim değişikliği konusunda Çin kritik bir aktör

02:18 23.09.2021
© AP Photo / Charles DharapakÇin - ABD
Çin - ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
© AP Photo / Charles Dharapak
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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Washington'un, Çin'i iklim güvenliğini tesis etme konusunda kritik rolü olduğunu, ancak Pekin'in iklim konusunda ilave adımlar atmasını umduklarını belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, küresel iklim değişikliğiyle mücadele konusunda Washington'un Çin'e yönelik yaklaşımını değerlendirdi.
Basın mensuplarına açıklamada bulunan yetkili, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin daha fazlasını yapacağını umuyoruz ve belirleyici önemdeki bu on yılda atabilecekleri ilave adımlar hakkında daha fazla şey duymayı dört gözle bekliyoruz" dedi.
Yetkili, "Çin, kritik bir aktör" diye konuştu.
Washington'un, Pekin'in dünya çapında kömür yakıtlı santral projeleri oluşturmaya son verme kararını memnuniyetle karşıladığını belirten yetkili, ayrıca ABD Başkanı Joe Biden ile Çinli mevkidaşı Şi Cinping arasındaki son görüşme de dahil olmak üzere Çin tarafıyla kurulan temaslarda iklim sorununu sürekli gündeme getirdiklerini de sözlerine ekledi.
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