https://tr.sputniknews.com/20210923/abd-disisleri-iklim-degisikligi-konusunda-cin-kritik-bir-aktor-1049165165.html

ABD Dışişleri: İklim değişikliği konusunda Çin kritik bir aktör

ABD Dışişleri: İklim değişikliği konusunda Çin kritik bir aktör

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Washington'un, Çin'i iklim güvenliğini tesis etme konusunda kritik rolü olduğunu, ancak Pekin'in iklim konusunda... 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T02:18+0300

2021-09-23T02:18+0300

2021-09-23T02:18+0300

dünya

abd

çin

iklim değişikliği

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104241/69/1042416960_8:0:993:554_1920x0_80_0_0_c6ef599dbb57237474e4833a5ccfbd80.jpg

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, küresel iklim değişikliğiyle mücadele konusunda Washington'un Çin'e yönelik yaklaşımını değerlendirdi.Basın mensuplarına açıklamada bulunan yetkili, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin daha fazlasını yapacağını umuyoruz ve belirleyici önemdeki bu on yılda atabilecekleri ilave adımlar hakkında daha fazla şey duymayı dört gözle bekliyoruz" dedi.Yetkili, "Çin, kritik bir aktör" diye konuştu.Washington'un, Pekin'in dünya çapında kömür yakıtlı santral projeleri oluşturmaya son verme kararını memnuniyetle karşıladığını belirten yetkili, ayrıca ABD Başkanı Joe Biden ile Çinli mevkidaşı Şi Cinping arasındaki son görüşme de dahil olmak üzere Çin tarafıyla kurulan temaslarda iklim sorununu sürekli gündeme getirdiklerini de sözlerine ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20210921/si-cin-yil-sonuna-kadar-dunyaya-2-milyar-doz-kovid-19-asisi-tedarik-etmeyi-hedefliyor-1049124007.html

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, çin, iklim değişikliği