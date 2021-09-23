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https://tr.sputniknews.com/20210923/abd-gelen-tepkiler-uzerine-meksika-sinirinda-atli-ekip-uygulamasina-son-verdi-1049194767.html
ABD, gelen tepkiler üzerine Meksika sınırında 'atlı ekip' uygulamasına son verdi
ABD, gelen tepkiler üzerine Meksika sınırında 'atlı ekip' uygulamasına son verdi
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD-Meksika sınırında, at üzerinde görev yapan ekiplerin Haitili göçmenlere müdahale etmesinin tartışmalara yol açmasının... 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T20:37+0300
2021-09-23T20:37+0300
dünya
meksika
teksas
göçmen
atlı polis
müdahale
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ABD'nin Meksika sınırında, ABD Sınır ve Gümrük Muhafaza (CBP) ekiplerinin Haitili göçmenlere atların üzerinde müdahale ettiği anlara ait görüntülerin yayılmasının ardından tartışmalar ve tepkiler sürüyor.Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında, artık sınır bölgesinde yetkililerin at üzerinde görev yapmayacağını duyurdu.Öte yandan Haitili göçmenlere yönelik muamelenin ardından ABD'nin Haiti Özel Temsilcisi Daniel Foote'nin istifa etmesini de eleştiren Psaki, "Foote birçok konuda politikalarımıza eleştiri getirebilirdi, bunun için fırsatı vardı ama hiçbir zaman endişelerini dile getirmedi." ifadesini kullandı.Psaki, 19 Eylül Pazar gününden bu yana 1401 Haitili göçmeni ülkesine iade etmek için 12 uçak kalktığını da sözlerine ekledi.Teksas'ta binlerce yasa dışı Haitili göçmen sınırı geçerek ABD'ye girmiştiABD-Meksika sınırındaki Texas eyaletine ait Del Rio kasabasında, binlerce Haitili göçmenin sınırdaki nehri geçerek ülkeye sığınmak için zor şartlar altında beklediği belirtiliyor.ABD medyasına yansıyan görüntülerde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 12 bin göçmenin, sınırda geçişi sağlayan Del Rio uluslararası köprüsünün altında toplandığı görülmüştü.35 bin nüfusu bulunan Del Rio kasabasının belediye başkanı Bruno Lozano, kontrol edilemeyen göçmen akınına karşı federal ve eyalet yetkililerinden acil yardım istediklerini açıklamıştı.CBP ofisinden yapılan açıklamada da sınırdaki krizi yönetmek için bölgeye güvenlik güçleri sevk edildiği, süreci güvenli ve insani bir şekilde ele almak için çaba gösterildiği bildirilmişti.Sınırdaki sığ nehri yürüyerek geçtilerAçıklamada, ABD-Meksika sınırını oluşturan Rio Grande Nehri'nin diz boyu su olan yerlerinden yürüyerek geçen çoğu Haitili yasa dışı göçmenin, güvenlik güçlerince gözaltına alınarak tesislere taşınmayı beklediği ifade edilmişti.Sıcaktan köprünün ve civardaki ağaçların altına sığınan göçmenlere yiyecek ve içecekle birlikte taşınabilir tuvalet hizmeti sağlanırken göçmenlerden iki kadının doğum yaptığı, birinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı aktarılmıştı.Öte yandan Texas eyaletinin Cumhuriyetçi senatörü Ted Cruz, sosyal medya hesabından, "Bu insan yapımı bir krizdir." diyerek Başkan Joe Biden yönetimini eleştirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210921/beyaz-saray-biden-meksika-sinirindan-gelen-goruntuleri-dehset-verici-buluyor-1049122717.html
https://tr.sputniknews.com/20210918/teksasta-binlerce-yasa-disi-haitili-gocmen-siniri-gecerek-abdye-girdi-1049012351.html
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meksika, teksas, göçmen, atlı polis, müdahale

ABD, gelen tepkiler üzerine Meksika sınırında 'atlı ekip' uygulamasına son verdi

20:37 23.09.2021
© REUTERS / Go NakamuraABD - Meksika sınırı - göçmenler
ABD - Meksika sınırı - göçmenler - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
© REUTERS / Go Nakamura
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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD-Meksika sınırında, at üzerinde görev yapan ekiplerin Haitili göçmenlere müdahale etmesinin tartışmalara yol açmasının ardından sınır bölgesindeki bu uygulamanın kaldırıldığını açıkladı.
ABD'nin Meksika sınırında, ABD Sınır ve Gümrük Muhafaza (CBP) ekiplerinin Haitili göçmenlere atların üzerinde müdahale ettiği anlara ait görüntülerin yayılmasının ardından tartışmalar ve tepkiler sürüyor.
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında, artık sınır bölgesinde yetkililerin at üzerinde görev yapmayacağını duyurdu.
Öte yandan Haitili göçmenlere yönelik muamelenin ardından ABD'nin Haiti Özel Temsilcisi Daniel Foote'nin istifa etmesini de eleştiren Psaki, "Foote birçok konuda politikalarımıza eleştiri getirebilirdi, bunun için fırsatı vardı ama hiçbir zaman endişelerini dile getirmedi." ifadesini kullandı.
Psaki, 19 Eylül Pazar gününden bu yana 1401 Haitili göçmeni ülkesine iade etmek için 12 uçak kalktığını da sözlerine ekledi.
ABD - Meksika sınırı - göçmenler - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
DÜNYA
Beyaz Saray: Biden, Meksika sınırından gelen görüntüleri 'dehşet verici' buluyor
21 Eylül, 22:52

Teksas'ta binlerce yasa dışı Haitili göçmen sınırı geçerek ABD'ye girmişti

ABD-Meksika sınırındaki Texas eyaletine ait Del Rio kasabasında, binlerce Haitili göçmenin sınırdaki nehri geçerek ülkeye sığınmak için zor şartlar altında beklediği belirtiliyor.
ABD medyasına yansıyan görüntülerde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 12 bin göçmenin, sınırda geçişi sağlayan Del Rio uluslararası köprüsünün altında toplandığı görülmüştü.
35 bin nüfusu bulunan Del Rio kasabasının belediye başkanı Bruno Lozano, kontrol edilemeyen göçmen akınına karşı federal ve eyalet yetkililerinden acil yardım istediklerini açıklamıştı.
CBP ofisinden yapılan açıklamada da sınırdaki krizi yönetmek için bölgeye güvenlik güçleri sevk edildiği, süreci güvenli ve insani bir şekilde ele almak için çaba gösterildiği bildirilmişti.
ABD medyasına yansıyan görüntülerde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 12 bin göçmenin sınırda geçişi sağlayan Del Rio Uluslararası köprünün altında toplandığı görüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2021
DÜNYA
Teksas'ta binlerce yasa dışı Haitili göçmen, sınırı geçerek ABD'ye girdi
18 Eylül, 03:00

Sınırdaki sığ nehri yürüyerek geçtiler

Açıklamada, ABD-Meksika sınırını oluşturan Rio Grande Nehri'nin diz boyu su olan yerlerinden yürüyerek geçen çoğu Haitili yasa dışı göçmenin, güvenlik güçlerince gözaltına alınarak tesislere taşınmayı beklediği ifade edilmişti.
Sıcaktan köprünün ve civardaki ağaçların altına sığınan göçmenlere yiyecek ve içecekle birlikte taşınabilir tuvalet hizmeti sağlanırken göçmenlerden iki kadının doğum yaptığı, birinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı aktarılmıştı.
Öte yandan Texas eyaletinin Cumhuriyetçi senatörü Ted Cruz, sosyal medya hesabından, "Bu insan yapımı bir krizdir." diyerek Başkan Joe Biden yönetimini eleştirmişti.
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