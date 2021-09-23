https://tr.sputniknews.com/20210923/abd-iranin-nukleer-anlasmaya-geri-donme-istegine-iliskin-bir-ipucu-gormuyoruz-1049198387.html

ABD: İran'ın nükleer anlaşmaya geri dönme isteğine ilişkin bir ipucu görmüyoruz

ABD: İran'ın nükleer anlaşmaya geri dönme isteğine ilişkin bir ipucu görmüyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, İran'ın, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmayı yeniden hayata geçirme konusunda durdurulan müzakerelere geri dönmek... 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T23:02+0300

2021-09-23T23:02+0300

2021-09-23T23:02+0300

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Üst düzey yetkili, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şu an için elbette ki İran'ın geri dönmeye ve kalan sorunları kapatmaya hazır olduğuna dair hiçbir belirti ve olumlu işaret yok" dedi.Yetkili, "İranlılarla doğrudan etkileşimimiz yok, bu yüzden iyimserlik ve karamsarlık seviyelerini değerlendirmek bizim için zor ancak ABD'yi daha iyimser kılacak herhangi bir şey de olmadı" ifadesini kullandı.Anlaşmaya dönüş konusunda fırsat kapısının açık olduğunu belirten yetkili ancak bunun sonsuza kadar olmayacağını kaydetti.Yetkili, müzakerelerin takvimine ilişkin ise "Dolaylı yollardan da takvimle ilgili veya İran'ın Viyana'da başlayan çalışmaları devam ettirme ve bu sorunları kapatmaya niyeti olduğuna dair herhangi bir şey duymadık" diye konuştu.P5+1 olarak da bilinen BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyeleri ABD, Çin, Rusya, Fransa, İngiltere ve Almanya ile İran arasında 2015'te İran'ın nükleer faaliyetlerini durdurmak ve yaptırımların kaldırılması amacıyla "Ortak Kapsamlı Eylem Planı" adlı nükleer anlaşma imzalanmıştı.Ancak eski ABD Başkanı Donald Trump, 2018'de ABD'yi anlaşmadan çekmiş ve Washington'un anlaşmanın bir parçası olarak kaldırdığı İran yaptırımlarını yeniden uygulamaya koymuştu.Trump'ın çekilmesinden sonra ise İran yönetimi, anlaşma kapsamındaki taahhütlerinin çoğundan geri adım atmıştı.ABD Başkanı Joe Biden ise hem başkanlık yarışında hem de başkan olduktan sonra nükleer anlaşmaya geri dönmek istediğini açıklamıştı.ABD'nin doğrudan müdahil olmadığı nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakereleri, 6 Nisan'da Avusturya'nın başkenti Viyana'da başlamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210625/iran-disisleri-bakanligi-sozcusu-hatipzade-nukleer-anlasma-konusunda-asil-karar-vermesi-gereken-abd-1044821787.html

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